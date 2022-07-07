VIDEO: Lo confunden con un cádaver y van a rescatarlo, estaba meditando.

Una situación que pocas veces podrías imaginar que suceda, le pasó a un hombre en Tailandia, pues el sujeto causó mucho miedo y asombro entre los vecinos de su comunidad, quienes lo confundieron con un cadáver que estaba flotando en el agua.

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Tras la sorprendente escena, los vecinos hablaron a las autoridades, por lo que al lugar acudieron elementos de policía y cuerpos de rescate, quienes iban con la misión de sacar el supuesto cadáver del agua, pero se llevaron una gran sorpresa.

No era un cadáver, sino un hombre meditando.

Las autoridades hicieron todo lo que estaba en sus manos para rescatar el supuesto cadáver que estaba en al agua; sin embargo, se llevaron una sorpresa al acercarse y descubrir que era una persona meditando.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bangkok en Tailandia a finales del mes de junio en donde los vecinos llamaron a las autoridades para poder sacar el cuerpo del agua, de acuerdo con el testimonio que los testigos dieron a los medios locales y las autoridades, el hombre estaba en un canal de aguas negras.

La gran mayoría pensamos que era un cadáver y nos acercamos a ver. Era un cuerpo rígido, flotando en un agua visiblemente sucia y rodeada de basura

Lo que parecía una tragedia, terminó siendo una sorpresa al descubrir que era una persona meditando.

Cuando dos elementos de rescate entraron al agua para sacar el supuesto cuerpo, se dieron cuenta que algo no estaba bien.

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¡Pensamos que ya estaba muerto! Todos gritaban, pero él no se movía

Al darse cuenta de que estaba vivo, muchos más trataron de ayudarlo, pero el hombre estaba bien y solo respondió que estaba meditando.