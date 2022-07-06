Perro de 6 patas se hace viral en redes sociales. (FOTO)

Google Maps es una de las herramientas más utilizadas para poder localizar una dirección o cualquier lugar en específico; sin embargo, también ha servido para reencontrarse con seres que ya no están en este mundo, tal como el joven que encontró a su abuelito fallecido, pero eso no es todo, recientemente se hizo viral por el perro de 6 patas.

Gracias a la innovación y al rastreo satelital los usuarios pueden navegar por diferentes partes del mundo y encontrar imágenes divertidas e incongruentes como el perro de 6 patas que se hizo viral en redes sociales.

Perro de 6 patas se hace viral

La imagen fue capturada en el Parque Los Paseos, en la localidad californiana de San José, Estados Unidos, donde aparecen dos personas caminando en compañía de un lomito con seis patas, e incluso dos abdómenes, lo que generó un sinfín de reacciones en redes.

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En esa imagen se puede ver al can con seis extremidades; sin embargo, en otra imagen capturada más adelante se aprecia al lomito normal. Estas fallas son comunes, pues ocasionalmente las cámaras de Google llegan a presentar problemas y las imágenes salen corridas.

¿Real o fake?, viralizan foto de un perrito con seis patas captada por la cámara de Google Maps. https://t.co/TvlVRB8ugz pic.twitter.com/z5LW8jFUu7 — ElQuintanaRooMX (@ElQuintanaRooMx) July 5, 2022

¿Internautas buscaron al perro de 6 patas? Sin embargo, esto no ha dejado satisfecho a los internautas, quienes se encuentran en busca del canino y de sus dueños para corroborar si el perro en cuestión tiene 6 o 4 patas, pero hasta ahora no han logrado el cometido

Google Maps es conocida por regalar este tipo de imágenes, pues muchas de las fotografías son tomadas por las camionetas y vehículos que recorren el mundo y atrapan a personas o animales en situaciones inesperadas, tal como el joven que encontró a su abuelo fallecido.

