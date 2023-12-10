¿Comer bolillo sirve para el susto? Esto dicen los expertos.

La cultura popular en México nos ha entregado varios remedios caseros frente a situaciones que despiertan emociones específicas. Por ejemplo, la tensión luego de ocurrir algún sismo como el del pasado 7 de diciembre con epicentro en Puebla. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tendría una magnitud de 5.7. No obstante, ¿comer bolillo sirve para el susto?

Y es que, de manera puntual, cada que transcurre un sismo en el país, ya es normal visualizar en las redes sociales más de un meme o video que hacen referencia a que comer bolillo sirve para el susto. Desde luego, la tradición no es producto del internet pero más de alguno habrá buscado un trozo de pan cuando se asusta y sin preguntarse si es efectivo o no.

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¿Cuál es la opinión de los expertos sobre comer bolillo para el susto?

Según la opinión de los expertos, la creencia de que comer bolillo sirve para el susto tiene fundamentos médicos que derivan del estrés agudo, es decir, el estado en el que entras cuando experimentas un susto o situación angustiante. De este modo, puedes sentir dolor en el estómago o una sensación de vacío junto a la angustia emocional que son causados por la producción de acidez estomacal.

Por lo tanto, comer bolillo sirve para el susto, ya que precisamente contrarresta los síntomas del estrés agudo. En otras palabras, el consumo de un carbohidrato como el bolillo nos permite lidiar mejor con las secuelas en el cuerpo tras salir de ese estado de alerta o peligro.

De igual forma, comer bolillo sirve para el susto porque distrae al cerebro del sentimiento de miedo para enfocarse en el movimiento de los labios.

¿Cuánto bolillo hay que comer para el susto?

Al respecto, los expertos indican que no excederse de tres bocados es la cantidad de bolillo recomendada para comer luego de un susto o situación estresante. De acuerdo con ellos, no necesitas más regular el estómago.

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