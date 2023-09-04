¿Por qué es saludable y nutritivo el pozole?

Se acercan las fiestas patrias y con ellas, podremos disfrutar del delicioso pozole, un platillo mexicano que despierta pasiones en cada rincón del país. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si comerlo te puede engordar?, ¿o qué tan saludable es?

En esta ocasión, vamos a explorar este tema a fondo y descubrir por qué puede ser una elección sabrosa y nutritiva para tu alimentación.

¿Cuántas calorías tiene el pozole?

Uno de los primeros mitos a despejar es la creencia de que el pozole es un plato extremadamente calórico. Según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE), este platillo tradicional puede tener alrededor de 240 calorías por una porción de 300 ml.

Esto significa que, si se consume con moderación, el pozole no tiene por qué ser una amenaza para tu peso. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra puede variar dependiendo de los ingredientes utilizados en su preparación.

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¿Puedes comer pozole si estás a dieta?

Entonces, ¿puedo comer pozole si estoy a dieta? La respuesta es sí. Este platillo puede ser parte de un régimen saludable, siempre y cuando se consuma con moderación y se tenga en cuenta el tamaño de la porción.

No obstante, si estás siguiendo una dieta específica, ten en cuenta la cantidad y el tipo de ingredientes utilizados en la preparación del pozole. Puedes ajustar la receta para que se adapte a tus necesidades nutricionales.

Recomendaciones para hacer de un plato de pozole saludable

Así que, si vas a disfrutar de esta deliciosa receta durante el mes patrio, aquí te ofrecemos algunas recomendaciones para hacer de tu pozole, un platillo más saludable:



Preparación casera : Opta por preparar tu pozole en casa en lugar de comprar versiones preenvasadas que a menudo contienen ingredientes procesados y conservadores.

: Opta por preparar tu en casa en lugar de comprar versiones preenvasadas que a menudo contienen ingredientes procesados y conservadores. Caldo bajo en grasa : Utiliza un caldo de pollo, en lugar de aquellos grasosos y aceitosos.

: Utiliza un caldo de pollo, en lugar de aquellos grasosos y aceitosos. Carne magra : Elige cortes magros de carne, como pollo o cerdo, y retira cualquier exceso de grasa antes de cocinar.

: Elige cortes magros de carne, como pollo o cerdo, y retira cualquier exceso de grasa antes de cocinar. Maíz integral : Si es posible, utiliza maíz integral en lugar del blanco, para obtener más fibra y nutrientes.

: Si es posible, utiliza maíz integral en lugar del blanco, para obtener más fibra y nutrientes. Controla las guarniciones: Disfruta de los ingredientes extras con moderación.

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