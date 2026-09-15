4 ideas de maquillaje tricolor para el 15 de septiembre fácil y rápido

Es oficial, hoy es 15 de septiembre, lo que significa que esta noche habrá una gran celebración en el país para celebrar la Independencia de México. Si dentro de tus planes está lucir un maquillaje increíble para tener durante la noche, te presentamos 4 ideas de maquillajes muy sencillos para que las recrees; tardarás poco tiempo en hacerlas.

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Maquillaje tricolor: ¿Cuáles son los más fáciles de hacer para el 15 de septiembre?

Estas ideas tienen algo en común; son tricolores; es decir, utilizan los 3 tonos de la bandera: verde, blanco y rojo. Recuerda que tienes toda la libertad para utilizar las texturas que desees así como para añadir pedreía si lo prefieres.

Maquillaje tricolor con color rojo en el lagrimal

Esta idea consiste en aplicar una base café en todo el párpado del ojo, una vez que lo hayas difuminado muy bien deberás agregar un color plateado y hacer un delineado de gato. La parte inferior del ojo deberás delinearla con sombra verde y finalmente tendrás que poner un poco de cobra roja en el lagrimal del ojo.

Maquillaje tricolor con labios rojos

Este maquillaje consiste en agregar un tono nude en los párpados de los ojos y una vez que este difuminado el tono deberás agregar alguna sombra con brillos plateados. Posteriormente harás un delineado de gato con delineador verde o sombra; el tono deberá ser fuerte. Sin embargo, lo que hará que luzca este maquillaje serán los labios ya que deberás pintarlos rojos, la intensidad dependerá de tu gusto.

Maquillaje tricolor con delineado rojo

Esta idea es una de las más creativas, consiste en colocar sombra blanca en los ojos de los párpados y encima brillantina blanca. Posteriormente harás un delineado en tono rojo en forma de gato y en la parte del lagrimal un poco de sombra verde claro. Finalmente colocarás gloss o un labial natural ya que los ojos serán los protagonistas.

Maquillaje con barrita tricolor

Esta idea es perfecta si tienes poco tiempo y solo un maquillaje; una barrita tricolor. Con cada tono harás un difuminado sobre tus párpados a manera de que se vean los tonos de la bandera de México aunque si lo prefieres puedes usar alguno de los colores para hacer un delineado o recrear figuras como líneas o puntos.