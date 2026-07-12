MasterChef 24/7: 3 ideas para aprovechar las sobras de pollo rostizado que quedan deliciosas

El pollo rostizado es muy práctico para esos días en los que no tienes ganas de cocinar o hasta para tenerlo listo para usarse cualquier día. Y es que más que ser simples "sobras de comida", es el ingrediente perfecto para complementar las recetas de la semana sin tener que pasar horas en la cocina, pero conservando ese sabor delicioso que todos los participantes de MasterChef 24/7 buscan incansablemente.

3 recetas fáciles con pollo rostizado que quedó de la semana y con delicioso sabor al estilo MasterChef 24/7

Tacos dorados . Desmenuza las piezas que tengas en el refrigerador y prepara unos ricos tacos dorados de pollo rostizado . Un tip para que no se te deshagan en el aceite, es que la tortilla debe estar bien caliente para que se cierren bien. Acompaña con lechuga picada, aguacate, crema, queso y salsa. Tener pollo rostizado en el refrigerados es muy práctico para las comidas diarias|Canva

Enchiladas verdes . Prepara una salsa verde con tomate, cilantro y chile serrano. Licúa muy bien, condimenta y deja a fuego medio por al menos 15 minutos para que agarre buen sabor. Haz las enchiladas con el pollo desmenuzado ; pueden ir rellenas o con la proteína servida encima. Puedes freír un poco las tortillas para que queden crujientes. Sirve con crema y queso; de guarnición, los frijoles y el arroz son un complemento exquisito y harán que sea una comida completa sin gastar tanto.



. Prepara una salsa verde con tomate, cilantro y chile serrano. Licúa muy bien, condimenta y deja a fuego medio por al menos 15 minutos para que agarre buen sabor. Haz las ; pueden ir rellenas o con la proteína servida encima. Puedes freír un poco las tortillas para que queden crujientes. Sirve con crema y queso; de guarnición, los frijoles y el arroz son un complemento exquisito y harán que sea una comida completa sin gastar tanto. Pollo rostizado con pasta. Pon la pasta de tu preferencia en agua hirviendo para una cocción adecuada. Prepara con mantequilla y crema. Una vez que esté condimentado, incorpora el pollo rostizado deshebrado y acompaña con ensalada verde de lechuga o solo con verduras cocinadas al vapor.

Cómo guardar el pollo rostizado en el refrigerador para que dure en buen estado

Antes de almacenar las sobras de pollo rostizado, lo mejor es retirar los huesos y ponerlo en un recipiente hermético con tapa que sea apto para el refrigerador, que es una de las herramientas que no te pueden faltar para que tu cocina sea tan funcional como las que hay en MasterChef 24/7. Tiene una duración de entre 3 y 5 días; lo ideal es que vayas sacándolo en porciones conforme lo que vas a usar para que no esté cambiando de temperatura todo el tiempo.