Ricos y sofisticados: estos son los 5 mejores restaurantes de Guadalajara para tener reuniones de trabajo

A la hora de coordinar una reunión de trabajo, muchas personas eligen restaurantes o cafeterías por su comodidad y discreción. Varios de estos sitios cuentan con espacios que resguardan la privacidad y la tranquilidad para hablar temas de negocios.

Así es el caso de algunos que se encuentran en Guadalajara y cuentan con características únicas que los hacen especiales para este tipo de encuentros. Estos son los restaurantes que ofrecen espacios y servicios acordes con reuniones de trabajo.

¿Cuáles son los 5 mejores restaurantes de Guadalajara para tener reuniones de trabajo?

Guadalajara goza de una oferta gastronómica amplia que la convierte en escenario ideal para tener reuniones de trabajo o negocios, pero también para cerrar acuerdos y fortalecer relaciones profesionales. Estos son los mejores sitios para disfrutar una comida ejecutiva con buen servicio, privacidad, opciones versátiles, buen acceso y comodidad.



Comida italiana

En el corazón de Providencia, se encuentra este sitio con toque italiano que combina gastronomía con un ambiente “smart casual”. De esta manera, se adapta tanto a comidas ejecutivas como a reuniones más relajadas. Los recomendados son sus pastas frescas y cortes a la parrilla acompañados de buena carta de vinos.



Comida mexicana

Este sitio es uno de los mejores de América Latina y ofrece una experiencia culinaria basada en la cocina mexicana contemporánea con ingredientes locales. El espacio combina un diseño minimalista con un ambiente elegante y relajado, ideal para reuniones de alto nivel o negociaciones muy importantes.

Tiene sabor tradicional

Este restaurante brinda un ambiente más cálido sin perder el profesionalismo. La carta está inspirada en los sabores tradicionales del país, pero es un referente de la gastronomía jalisciense. Se ubica cerca de los principales hoteles ejecutivos y su cava posee más de 2,000 etiquetas de tequila. Es perfecto para una comida informal después de la jornada laboral o para una cena donde se busque crear un ambiente de confianza.



Comida americana

Este sitio ubicado en la Colonia Americana brinda una atmósfera artística y cultural elegante. Su menú posee platillos clásicos de la cocina nacional con toques contemporáneos. Es perfecto para clientes internacionales que buscan conocer la identidad local. Su servicio es ágil y profesional permite mantener el ritmo de una reunión ejecutiva sin interrupciones.



Comida argentina

El concepto de este sitio se remonta a las parrillas argentinas, ya que se ofrece como un sitio para dialogar sin prisa mientras se disfrutan diversos cortes de carne asada y buenos vinos. El servicio es atento y el ambiente es reservado. Este restaurante una excelente alternativa para comidas largas o cierres de negociación que requieren discreción.