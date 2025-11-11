Los 5 restaurantes de la CDMX que tienen cena show y son ideales para divertirse toda la noche

La Ciudad de México es dueña de un patrimonio cultural inmenso que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. Parte de ello es la gastronomía. En este sentido, existen muchos restaurantes que ofrecen experiencias culinarias placenteras de todo tipo.

Sin embargo, muchos de estos sitios, además de ofrecer platillos y cócteles variados, brindan un show musical para los comensales asistentes. Estos son 5 restaurantes que destacan por sus recomendaciones y valoraciones.

Los 5 restaurantes de CDMX que tienen cena show

Estos son sitios ideales para salir de la rutina y disfrutar deliciosa comida y bebida en un clima de música y entretenimiento. Estos locales gastronómicos de la CDMX son perfectos para ir con amigos, pareja o de forma solitaria, ya que ofrecen música, baile o actuaciones en vivo.



Salón Tenampa

Este sitio de la CMDX existe desde hace más de 90 años y es una de las cantinas más emblemáticas de la Plaza Garibaldi. Combina gastronomía y música tradicional nacional. Los visitantes pueden comer mientras disfrutan la música de mariachi en vivo.



Sensory Feast

Esta fiesta se realiza en diversas fechas específicas y tiene un costo de 600 pesos. La propuesta gastronómica se fusiona con la tecnología para ofrecer proyecciones inmersivas con luces y animaciones que acompañan cada platillo. El menú es de tres tiempos y se puede disfrutar de 18:30 y 21 horas.



Dining in the Dark

En Av. Paseo de la Reforma 325, se realiza esta dinámica que combina comida con experiencia ultrasensorial. El servicio consiste en una cena de tres tiempos que se disfruta con los ojos vendados. Al suprimir la vista de la experiencia, los demás sentidos se agudizan y cada sabor, aroma y textura se percibe de una forma totalmente distinta. Las próximas fechas son 25 y 29 de noviembre desde las 20.30 horas.

Mesón del Cid

Este sitio de la capital es ideal para amantes de la temática de la época medieval. El restaurante se inspira en la España de la Edad Media y ofrece una experiencia única que combina cena show con juglares, caballeros, música en vivo y números de danza o acrobacia. Imperdible para vivir una noche distinta.

La Bodeguita del Medio

Este restaurante de CDMX invita a sumergirse en un ambiente que recuerda al Caribe. Esta opción de cena show con música en vivo es un clásico cubano-mexicano que integra fiesta ligera, sones de salsa, ritmos caribeños y deliciosos platillos y cócteles tropicales.