Los tacos de canasta o también conocidos como sudados en diferentes partes del país es uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos, ya que en cada una de las esquinas hay un puesto en el que ofertan este antojito que mantiene activos a todos los trabajadores de la República y de la CDMX, donde se encuentra el mejor restaurante vegano del condado. Pero si te a antojo por la noche o quieres aprender a hacerlos, este es el lugar indicado.

Este alimento mexicano tiene muchos años cautivando el paladar de locales y extranjeros con sus tradicionales de papa, frijol, adobo y chicharrón, aunque últimamente han surgido variantes como frijol con chorizo y picadillo, por mencionar algunos. Para complementar y darles el punto, se acompañan con una buena salsa o en algunos estados con guarniciones como verduras o pico de gallo. Así es como puedes encontrar los tacos más deliciosos cerca de tu zona.

Cocina Fácil Este manjar es fácil de preparar y podrás degustar de papa y frijol, que son los más tradicionales.

La receta de los tacos de canasta de papa y frijol, los más tradicionales

De acuerdo con el portal México Desconocido, la receta de los tacos de canasta de papa y frijol, que son los más típicos, es fácil de hacer, pues sus ingredientes son:



1 kilo de tortillas

2 tazas de frijoles refritos

1 cebolla

3 papas cocidas

2 chiles chipotle adobados y picados

4 chiles guajillo

2 dientes de ajo pelados

Una piza de perejil

Media taza de aceite

Sal y pimienta al gusto