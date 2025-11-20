Esta es la receta REAL de los tacos de canasta dignos de México: te encantará hacerlos
Este antojito es el alimento predilecto para agarrar energía todas las mañanas, pues en cada esquina hay una canasta que los envuelve y los mantiene calientitos
Los tacos de canasta o también conocidos como sudados en diferentes partes del país es uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos, ya que en cada una de las esquinas hay un puesto en el que ofertan este antojito que mantiene activos a todos los trabajadores de la República y de la CDMX, donde se encuentra el mejor restaurante vegano del condado. Pero si te a antojo por la noche o quieres aprender a hacerlos, este es el lugar indicado.
Este alimento mexicano tiene muchos años cautivando el paladar de locales y extranjeros con sus tradicionales de papa, frijol, adobo y chicharrón, aunque últimamente han surgido variantes como frijol con chorizo y picadillo, por mencionar algunos. Para complementar y darles el punto, se acompañan con una buena salsa o en algunos estados con guarniciones como verduras o pico de gallo. Así es como puedes encontrar los tacos más deliciosos cerca de tu zona.
La receta de los tacos de canasta de papa y frijol, los más tradicionales
De acuerdo con el portal México Desconocido, la receta de los tacos de canasta de papa y frijol, que son los más típicos, es fácil de hacer, pues sus ingredientes son:
- 1 kilo de tortillas
- 2 tazas de frijoles refritos
- 1 cebolla
- 3 papas cocidas
- 2 chiles chipotle adobados y picados
- 4 chiles guajillo
- 2 dientes de ajo pelados
- Una piza de perejil
- Media taza de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Para preparar el relleno se debe agregar una cucharada de aceite a una olla y comenzar a calentar, para después hacerlo con los frijoles y chile chipotle.
- Revolver bien los frijoles con el chipotle a fuego lento y cuando esté listo apagar la estufa.
- El mismo procedimiento se hace para preparar el de papas, pues después de machacarlas se le agrega sal, pimienta y perejil. Dejar a fuego lento durante 8 minutos.
- Para preparar el adobo se debe moler un trozo de cebolla, dientes de ajo, chiles guajillo, una pisca de comino y una taza de agua caliente. Después de mezclarlos, se vierte en una olla con aceite y se cocina durante 8 minutos a fuego lento. Ojo, no olvides sazonarlo con sal y pimienta al gusto.
- Después de preparados los guisos de frijol y papa, se comienzan a agregar a las tortillas para convertirlos en tacos. Posteriormente, se le añade la salsa caliente con ayuda de una brocha, ya que verterlos directamente podrían humedecer de más el antojito.
- Por último, la canasta se recubre con papel encerado y se comienza a llenar de los tacos y de cebolla en julianas. Es importante cubrir bien el antojito, a fin de que guarde el vapor. Después de dejar 20 minutos, ahora sí tienes este manjar hecho por ti mismo.