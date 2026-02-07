¿Comer aguacate después de un coraje es malo? Esto dice la ciencia

Existen nociones o reglas respecto a la comida que pasan de generación en generación y que se siguen al pie de la letra sin siquiera cuestionar. Por ejemplo, que no se come sandía de noche, que se debe comer un bolillo para el susto o que comer aguacate después de un coraje es malo para la salud. Este último es un consejo que seguramente conoces, pero, ¿se trata solo de un mito o es algo comprobado?

¿Comer aguacate después de hacer un coraje te provoca dolor de estómago?

De acuerdo con diversos estudios, cuando una persona se enoja pasan diferentes reacciones a nivel organismo, principalmente hay una liberación de adrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca. Después de todos estos efectos suelen llegar las consecuencias nocivas, por ejemplo, se vacía la vesícula biliar, lo cual puede provocar náuseas, inflamación o incluso vómito.

Por esta razón cualquier alimento que sea ingerido durante o después de haber hecho un coraje puede causar malestar, no necesariamente el aguacate , por lo que decir que “comer aguacate después de enojarse dará dolor de estómago” no es otra cosa más que un mito.

“No hay ningún efecto, reacción alérgica a algún componente o ingrediente que tenga el aguacate y que pueda afectarnos a la salud cuando uno se enoja. No tiene nada que ver si consumes aguacate después de un coraje, no pasa nada”, aclaró Ana Carolina Ibáñez, egresada de Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Cuáles son los beneficios de comer aguacate

Es importante saber cuáles son los beneficios de incluir al aguacate como parte de una dieta balanceada. Un aguacate contiene cantidades significativas de fibra, potasio, folato, vitamina K, vitamina E y magnesio, de acuerdo con Harvard Health. Sus nutrientes contribuyen a la salud del corazón y se cree que puede contribuir a prevenir la diabetes tipo 2.

También es bueno para la salud de los huesos, mejoran la digestión y reducen el riesgo de depresión, de acuerdo con Medical News Today.

