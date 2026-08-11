Receta de tortilla keto con jamón, queso y tomate: la cena lista en 10 minutos

Cuando buscas una cena rápida, sencilla y con pocos carbohidratos, una tortilla keto de huevo puede convertirse en una opción práctica para resolver la comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La combinación de jamón, queso y tomate aporta diferentes texturas y sabores, mientras que el huevo funciona como una base versátil que permite preparar el platillo en una sola sartén. Además, puedes modificar algunos ingredientes según lo que tengas disponible. El mozzarella aporta una textura más elástica al derretirse, mientras que otros quesos rallados pueden darle un sabor más intenso. Para mantener el estilo keto, revisa que el jamón no contenga azúcares añadidos y elige acompañamientos bajos en carbohidratos.

Ingredientes para preparar la tortilla keto

2 huevos

¼ de taza de queso mozzarella o queso rallado

2 lonchas de jamón sin azúcar

1 tomate pequeño en rodajas finas

1 cucharadita de mantequilla o aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Cómo hacer una tortilla keto con jamón, queso y tomate paso a paso

Bate los huevos. Rompe los huevos en un recipiente y bátelos hasta integrar las claras y las yemas. Añade una pizca de sal y pimienta. No necesitas incorporar leche ni harina; mantener la mezcla sencilla ayuda a conservar una preparación con pocos carbohidratos. Calienta la sartén. Coloca una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y agrega la mantequilla o el aceite de oliva. Es importante evitar una temperatura demasiado elevada para que la mezcla pueda cocinarse de manera uniforme sin quemarse en la parte inferior. Cocina la base. Vierte los huevos y distribúyelos por toda la superficie. Cuando comiencen a cuajar, coloca encima las rodajas finas de tomate procurando no cubrir completamente los bordes. Añade el relleno. Incorpora el jamón y después distribuye el queso por encima. Déjalo cocinar durante unos instantes para que el calor ablande los ingredientes y el queso comience a fundirse. Dobla y termina la cocción. Con ayuda de una espátula, dobla la tortilla por la mitad. Déjala un minuto más a fuego bajo para que el interior termine de calentarse y el queso alcance una textura cremosa.



Consejos para conseguir una tortilla keto perfecta

El fuego bajo o medio-bajo es uno de los puntos más importantes para evitar que el huevo quede seco. También conviene cortar el tomate en rodajas delgadas, ya que las piezas demasiado gruesas pueden liberar más líquido y dificultar que la preparación mantenga su estructura.

Si quieres darle más sabor, puedes añadir orégano, ajo en polvo, paprika o unas hojas de albahaca. Para una versión con un toque diferente, también puedes incorporar champiñones previamente salteados o espinacas, siempre teniendo en cuenta los ingredientes que mejor se ajusten a tu alimentación.

