AL MOMENTO: Abren votaciones hoy 29 de junio en MasterChef 24/7 para que elijas a quién debería llegar a la parte final del Reto por el Pin del Chef

Esta nueva semana de MasterChef 24/7 ya ha comenzado a exigir intensidad de los Cocineros y Cocineras pues tras un domingo de Eliminación los ánimos se han mantenido, aunque solamente uno podrá convertirse en Maestro del Fuego, por lo que este lunes del Pin del Chef podrá ser un día completamente determinante.

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Ante ello, se han abierto votaciones para que tú decidas quién quieres que sea el Cocinero o Cocinera que deberá ir hasta la parte final del Reto del Pin del Chef y que así tenga más probabilidades de avanzar en esta noche de cara el inicio de la séptima semana de MasterChef 24/7.

Abren votaciones para MasterChef 24/7 HOY

Tal como lo dijo nuestra querida Claudia Lizaldi, se han abierto votaciones para que elijas qué participante de MasterChef 24/7 deba ir al Reto final de esta Noche del Pin del Chef, siendo que quizá esta prueba defina su semana y estadía dentro de la cocina más popular de todo México.

Como probablemente lo habrás notado, la exigencia en esta cocina ha subido de nivel, por lo que hasta el mínimo error y decisión podrán marcar el destino de los participantes en este reality show culinario que día a día nos ha demostrado el nivel de talento y destreza que hay.

¿Cómo votar en Masterchef 24/7?

Votar en MasterChef 24/7 es fácil y rápido, por lo que si no estás familiarizado te contaremos cómo hacerlo paso a paso:

Debes de acceder a nuestro sitio web oficial de Tv Azteca; ahí encontrarás la sección de MasterChef 24/7 y en seguida la sección de VOTA a la que debes de darle clic.

En seguida se te mostrará un menú con todos los cocineros y cocineras elegibles para que lleguen a la parte final del reto por el Pin del Chef.

Es importante que sepas que también puedes votar a través de la app oficial de Tv Azteca En Vivo, donde en seguida podrás dar con la sección de votaciones.

Recuerda que en ambas modalidades puedes conseguir votos extra, así que no dudes en hacerte escuchar y en elegir quién quieres que sea quien llegue hasta la parte final de este intenso reto.