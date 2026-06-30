¿Cómo preparar un delicioso crumble de cacao? Aquí está la receta para preparar un postre digno de MasterChef 24/7

Una de las declaraciones más importantes de la gala de eliminación de ayer fueron emitidas por los "Maestros del fuego", quienes volvieron como invitados para degustar las propuestas culinarias de los participantes que portaban un delantal negro, pues estuvo enfocada en la alta dificultad que tiene la preparación de cualquier tipo de pastel y es que los platillos de los cocineros de MasterChef 24/7 no estuvieron a la altura.

Si tú quieres hacer un crumble de cacao digno de los exigentes mentores y de los paladares más exigentes del reality show, aquí te compartimos la receta para que lo hagas paso a paso.

La receta COMPLETA para hacer crumble de cacao

Ingredientes:

* 100 g harina

* 80 g azúcar mascabado

* 20 g cocoa alcalina

* 80 g mantequilla fría en cubos

* 30 g de avellana en trozos

* 1 pizca de sal

Preparación:

1) Mezcla harina, azúcar, cocoa y sal

2) Agrega la mantequilla fría

3) Frota con las manos hasta obtener migas irregulares

4) Extiende sobre una charola

5) Hornea a 170°C durante 12 y 15 minutos

6) Enfría completamente

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unos exquisitos bizcochos de vainilla, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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