Este es el insecto que deja sus huevos en tu comida y tú los cocinas sin darte cuenta

La situación alrededor del gorgojo es bastante particular, pues es “un mal necesario” que se presenta dentro de ciertos tipos de alimento. Y es que se sabe que hay cierta cantidad de ellos en la comida y por su culpa el 20 y hasta el 30 por ciento de la comida no llega. Por eso, conoce a este insecto, que realmente tiene muchas cosas interesantes para conocerle… incluida la de saber cuándo no debes consumir el alimento donde hizo presencia.

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¿Por qué este insecto llega hasta las cocinas mexicanas?

El problema con este insecto es que opera en silencio dentro de los propios granos, aunque se debe aclarar que cierta cantidad del mismo se puede consumir sin ningún tipo de adversidad. El problema es cuando se impregna prácticamente de manera total. Los expertos aseguran que hay tres principales tipos de gorgojo, los cuales atacan principalmente a los cereales con mucha presencia de proteínas y almidón.

En México el problema entonces, radica en el gorgojo de trigo, el gorgojo de arroz y el gorgojo presente en el maíz. Este pequeño animalito mide entre 3 y 5 milímetros, donde el macho elige en qué grano del cereal establecerse, ya sea para cuna, alimento y hasta refugio. Y la hembra precisamente perfora la superficie del grano, deposita su huevo y sella su abertura con una secreción que prácticamente no se ve.

El problema es que el animalito no se ve hasta que ya es maduro. Cuando ese momento llega, el gorgojo sale y deja el orificio donde se hace evidente que el alimento está “invadido”. Sin embargo, en ese momento ya hay semanas o hasta meses de dicha invasión. En ocasiones un grano que parece sano… realmente ya tiene un insecto inquilino desde hace mucho.

¿Este insecto es un riesgo para la salud?

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo aclara que es muy extraño que el consumo de uno o varios gorgojos sea malo para la salud. El problema es después, cuando este insecto genera hongos en la comida. Estas características generan a su vez micotoxinas, situación que reduce la cantidad de carbohidratos, disminuyen el valor energético y bajan elementos como el calcio en la alimentación.

Se indica que cuando la infestación de este insecto es evidente, no se consuma el alimento. Esto se puede presentar con granos huecos o quebradizos, olor rancio, presencia de residuos parecidos al polvo o harina apelmazada. En ese sentido, confirmada la presencia de gorgojos, debes limpiar y cuidar los espacios de almacenamiento… pues regularmente están impregnados en los alrededores.