Para qué sirve ponerte aceite de romero en el pelo y por qué los expertos en belleza lo recomiendan

Para preservar la salud de tu cabellera, existe una gran cantidad de tratamientos de origen natural que puedes aprovechar en tu día a día. A continuación te hablaremos de una alternativa muy popular: el aceite de romero en el pelo. Esta sustancia fácil de conseguir tiene diversos usos relacionados con la salud y la belleza.

Para qué sirve ponerte aceite de romero en el pelo

El principal uso para el aceite de romero en el pelo es estimular el crecimiento y, de acuerdo con la plataforma WebMD, estudios han comprobado que puede ser tan efectivo como el medicamento conocido como minoxidil. También se ha comparado con otros tratamientos naturales como el aceite de ricino, pero también ha probado ser más efectivo.

De acuerdo con la dermatóloga Shilpi Khetarpal para Cleveland Clinic, se ha verificado que el aceite de romero es un buen tratamiento alternativo para la pérdida de cabello y la alopecia androgénica. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

Entre otros beneficios del aceite de romero en el pelo, se encuentra que reduce la inflamación en el cuero cabelludo, lo cual previene la caspa.

Cómo usar el aceite de romero en el pelo

|Crédito: Pexels. Victoria Bowers

Cabe aclarar que la aplicación no es como tal en el cabello, sino en el cuero cabelludo. Tienes que aplicar y masajear con tus dedos por unos 30 segundos para promover la absorción; es posible dejarlo o enjuagar después de un par de horas. Otra opción es aplicar unas gotitas en tu shampoo o acondicionador, indica la plataforma de bienestar Verywell Health.

Puedes aplicarlo una vez al día y, si eres constante, podrías ver resultados aproximadamente en 2 ó 3 meses.

Es importante considerar que no se recomienda aplicar directamente porque causa irritación, y mucho menos si se trata de un aceite esencial. Se tiene que diluir en un aceite portador, como el de coco o almendras dulces.

También es importante recordar que las personas embarazadas no deben usar aceite de romero, por seguridad.

