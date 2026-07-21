Prepara deliciosos panqueques sin harina en tan solo 5 minutos

Sin dudas los panqueques son muy deliciosos y pueden combinarse con diferentes preparaciones. Sin embargo, hay personas que los evitan porque son realizados con harina, pero aquí te vamos a dejar una opción fit que te encantará.

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Para realizar estos panqueques deberás utilizar banana y avena por lo que tendrás una opción dulce y liviana. Además, son una gran opción para personas con celiaquía si eliges la avena correcta y no lleva nada de azúcar.

¿Cómo preparar los panqueques sin harina?

Ingredientes (para 4 panqueques grandes o 6 chicos):



1 banana madura

2 huevos

3 cucharadas de avena arrollada

1/2 cucharadita de polvo de hornear (opcional, da más esponjosidad)

1 chorrito de esencia de vainilla o canela (opcional)

1 pizca de sal

Aceite o manteca para la sartén

Paso a paso de la receta:

El primer paso es pelar la banana, cortarla en trozos y colocarla en la licuadora. Luego vas a sumarle los huevos, la avena, el polvo de hornear (en el caso que lo desees), un poco de esencia de vainilla o canela y una pizca de sal.

Panqueques de babana Foto Especial

Vas a procesar hasta que quede una mezcla suave, sin grumos. Si queda un poco líquida pues no te desesperes porque se va a espesar un poco cuando la dejes descansar.

Es importante dejar reposar la mezcla 5 minutos mientras vas calentando el sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Debes engrasar apenas la sartén y vuelca una porción de la mezcla. Puedes hacerlos tipo panqueques americanos (más gorditos) o tipo crepes (si estiras más la mezcla).

Debes cocinar uno o dos minutos por lado, debes ver burbujitas en la superficie y se doren. Vas a darle vuelta con mucho cuidado.

Una vez que estén listo vas a sírvelos con lo que más te guste, ya sea fruta, miel, dulce de leche, yogur, o solos. Así obtendrás una comida deliciosa y nutritiva.