Prepara deliciosos panqueques sin harina en tan solo 5 minutos
Esta es una receta saludable que puedes disfrutar con familia o amigos y combinarlos como quieras.
Sin dudas los panqueques son muy deliciosos y pueden combinarse con diferentes preparaciones. Sin embargo, hay personas que los evitan porque son realizados con harina, pero aquí te vamos a dejar una opción fit que te encantará.
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Para realizar estos panqueques deberás utilizar banana y avena por lo que tendrás una opción dulce y liviana. Además, son una gran opción para personas con celiaquía si eliges la avena correcta y no lleva nada de azúcar.
¿Cómo preparar los panqueques sin harina?
Ingredientes (para 4 panqueques grandes o 6 chicos):
- 1 banana madura
- 2 huevos
- 3 cucharadas de avena arrollada
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear (opcional, da más esponjosidad)
- 1 chorrito de esencia de vainilla o canela (opcional)
- 1 pizca de sal
- Aceite o manteca para la sartén
Paso a paso de la receta:
El primer paso es pelar la banana, cortarla en trozos y colocarla en la licuadora. Luego vas a sumarle los huevos, la avena, el polvo de hornear (en el caso que lo desees), un poco de esencia de vainilla o canela y una pizca de sal.
Vas a procesar hasta que quede una mezcla suave, sin grumos. Si queda un poco líquida pues no te desesperes porque se va a espesar un poco cuando la dejes descansar.
Es importante dejar reposar la mezcla 5 minutos mientras vas calentando el sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Debes engrasar apenas la sartén y vuelca una porción de la mezcla. Puedes hacerlos tipo panqueques americanos (más gorditos) o tipo crepes (si estiras más la mezcla).
Debes cocinar uno o dos minutos por lado, debes ver burbujitas en la superficie y se doren. Vas a darle vuelta con mucho cuidado.
Una vez que estén listo vas a sírvelos con lo que más te guste, ya sea fruta, miel, dulce de leche, yogur, o solos. Así obtendrás una comida deliciosa y nutritiva.