Receta de panqueques en microondas: estarán listos en 1 minuto y son deliciosos

Si quieres preparar unos ricos panqueques por la mañana , pero no tienes tanto tiempo como quisieras, tienes que checar esta receta fácil y rápida para hacerlos usando el microondas, y que estarán listos en solo un minuto. El truco es poco conocido, pero es igual de efectivo que otros procesos complejos.

El rico postre tiene sus métodos únicos según quien los cocine, pero el de la creadora de contenido y amante de la comida, Jess Carter, ha enloquecido a miles de usuarios que lo han visto en su canal de YouTube. ¿Cuál es el secreto? Te lo contamos.

¿Cómo hacer los panqueques en microondas?

Te explicamos el paso a pasoPara hacer unos ricos panqueques en microondas necesitas estos ingredientes a la mano:

2 cucharadas de mantequilla.



1 cucharada y media de azúcar morena.



4 cucharadas de leche.



½ cucharada de esencia de vainilla.



6 cucharadas de harina de trigo.



¼ de cucharada de levadura o polvo para hornear.



(YouTube/Jess Carter) Así quedan los panqueques en taza de Jess Carter.

Según explica la influencer con más de 400 mil suscriptores, también tienes que tener a la mano una taza grande apta para microondas (o bien puedes usar un bowl). Posteriormente, sigue los siguientes pasos:

Calienta la taza (o bowl) vacía por 25 segundos en el microondas.

Coloca la mantequilla y notarás cómo se derrite en segundos. Mezcla con una cuchara.

Agrega la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, y mezcla con un tenedor hasta que todo se combine perfectamente.

Añade la harina con la ayuda de un colador para que no queden grumos y mezcla.

Mete al microondas por 1 minuto.

Añade fruta, azúcar glass, mermelada, chocolate o mantequilla al gusto, ¡y listo! A disfrutar.



¿Cómo hacer para que los panqueques queden esponjosos?

Hay varios trucos que puedes aplicar para que los panqueques te queden muy esponjosos, pero uno de los más populares es usar las claras de huevo para darle consistencia a la mezcla. ¿Cómo se hace? Es sencillo: tienes que batir una o dos claras de huevo hasta que quede una espuma similar a una nube.

(Especial/Canva) La clara de huevo batida es el secreto para que los panqueques queden esponjosos.