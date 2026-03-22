Esta es la receta sencilla para hacer hamburguesas de atún en Semana Santa

Con la proximidad de la Semana Santa, son muchas las personas que van en busca de nuevos platillos para hacer en la Cuaresma. Hay diversas opciones a escoger, pero solamente algunas son deliciosas; por eso te vamos a compartir una receta sencilla de hamburguesas de atún.

Noticias Oaxaca del 20 de marzo 2026

La preparación es muy sencilla, además de ser una gran alternativa para poder emplear las latas de atún que tienes en tu cocina. Así que toma nota de todos los pasos que debes hacer para internarlo en tu casa.

¿Se pueden hacer hamburguesas con atún enlatado?

La receta sencilla de hamburguesas de atún fue compartida por la cuenta de andrescooking, quien a detalle explica los pasos a realizar para hacer la exquisita preparación. Así que haz las indicaciones para que lo disfrutes en Semana Santa:

En un cuenco mezclamos 2 huevos, 2 cucharadas de mayonesa, una cucharadita de mostaza, el jugo de medio limón amarillo y 1 cucharada de sazon rojo. En otro tazón o cuenco colocamos 3 latas de atún, media taza de pan rallado, media taza de perejil picado y encima la preparación que hicimos anteriormente. Al tener una pasta densa, creamos las hamburguesas cilíndricas. Sobre una sartén caliente con un poco de aceite las cocinamos, creando una capa dorada. Para acompañar el platillo, puede usar una salsa tártara (2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de pepinillo, 1 cucharadita de alcaparra, 1 cucharada de perejil, el zumo de medio limón, 1 diente de ajo, sal y pimienta).

Puedes comerlas junto a una buena porción de ensalada, siendo una gran alternativa para darle una sensación de frescura a cada uno de los bocados. Disfruta de su sabor en tan solo 4 pasos.

¿Qué días son los que no se come carne en Cuaresma?

En Semana Santa no todos los días se evita el consumo de carne roja; solamente hay días específicos en los que no se debe comer dicha proteína. Desde el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo son fechas en las que se debe evitar la carne roja y las aves.

No esperes más para que puedas disfrutar de la receta sencilla de hamburguesas de atún, una preparación muy sencilla que puedes hacer en cualquier ocasión; intenta hacerla y disfruta de su sabor.