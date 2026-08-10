Receta de agua de horchata con avena en 5 pasos: la bebida tradicional para una comida familiar
Si buscas una bebida fresca para acompañar la comida, guarda esta receta. Te contamos cómo preparar una horchata con avena casera sin complicarte en la cocina
El agua de horchata es una de las bebidas frescas más populares para acompañar las comidas mexicanas. Una versión preparada con avena, canela y leche ofrece una textura cremosa y un sabor dulce que puede disfrutarse bien fría. Lo mejor es que prepararla en casa requiere pocos ingredientes y solo cinco pasos.
Cómo preparar agua de horchata con avena fácil y rápido
La clave para que el agua de horchata quede con una textura agradable, de acuerdo con Estado Natural, está en respetar el orden de preparación y probarla antes de servir para ajustar el dulzor. Puedes acompañarla con una comida casera y mantenerla refrigerada hasta el momento de llevarla a la mesa.
Ingredientes:
- 2 tazas de avena
- 2 litros de agua
- 1 lata de leche evaporada
- 1 lata de leche condensada o azúcar al gusto
- 1 rajita de canela
- Hielo al gusto
- Remoja la avena y la canela. Coloca la avena y la rajita de canela en un recipiente con aproximadamente dos tazas de agua tibia. Déjalas reposar durante unos 20 minutos para suavizar la avena y facilitar el proceso de licuado.
- Licúa los ingredientes. Vierte la avena remojada, el agua utilizada durante el reposo y la canela en la licuadora. Procesa durante unos minutos hasta obtener una mezcla uniforme.
- Cuela la preparación. Pasa la mezcla por un colador fino o una manta de cielo directamente sobre una jarra. Presiona suavemente los residuos para aprovechar el líquido y retirar las partículas de avena que hayan quedado.
- Añade la leche y endulza. Incorpora la leche evaporada y la leche condensada. Mezcla con una cuchara grande hasta que todos los ingredientes queden completamente integrados. Si prefieres controlar la cantidad de azúcar, puedes sustituir la leche condensada por azúcar al gusto.
- Agrega agua y sirve fría. Incorpora el resto del agua fría y mezcla nuevamente. Prueba la bebida y ajusta el dulzor si es necesario. Finalmente, agrega hielo y sirve de inmediato.
Para una comida familiar, puedes preparar el agua de horchata con anticipación y mantenerla refrigerada hasta el momento de servir. Antes de llevarla a la mesa, mezcla nuevamente para distribuir de manera uniforme los ingredientes.