Receta de agua de horchata con avena en 5 pasos: la bebida tradicional para una comida familiar

El agua de horchata es una de las bebidas frescas más populares para acompañar las comidas mexicanas. Una versión preparada con avena, canela y leche ofrece una textura cremosa y un sabor dulce que puede disfrutarse bien fría. Lo mejor es que prepararla en casa requiere pocos ingredientes y solo cinco pasos.

Cómo preparar agua de horchata con avena fácil y rápido

La clave para que el agua de horchata quede con una textura agradable, de acuerdo con Estado Natural, está en respetar el orden de preparación y probarla antes de servir para ajustar el dulzor. Puedes acompañarla con una comida casera y mantenerla refrigerada hasta el momento de llevarla a la mesa.

Ingredientes:

2 tazas de avena

2 litros de agua

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada o azúcar al gusto

1 rajita de canela

Hielo al gusto

Receta del agua de horchata con avena en 5 pasos: la bebida tradicional para una comida familiar|Canva