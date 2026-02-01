Tamales verdes de pollo SIN manteca: la receta fácil, rápida y económica para celebrar el Día de la Candelaria
Si este Día de la Candelaria te tocaron los tamales pero buscas una opción más ligera, los tamales verdes de pollo sin manteca son la alternativa ideal. Son fáciles de preparar, económicos y conservan todo el sabor tradicional.
El 2 de febrero, Día de la Candelaria, es una de las fechas más esperadas en México para reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de los tradicionales tamales , sí, esos que se asignaron durante la partida de rosca el pasado 6 de enero. Sin embargo, cada vez más personas buscan versiones más ligeras sin sacrificar el sabor y el bolsillo. Por eso, los tamales verdes de pollo sin manteca se han convertido en una opción popular, ya que son prácticos, más saludables y mantienen la esencia de esta receta emblemática.
A continuación te dejamos una receta para aproximadamente 20 tamales utilizando 1 kilo de masa e ingredientes que son fáciles de conseguir y que no lleva manteca, además, que es muy económica y podrás hacer varios tamales. ¿Estás lista para que todos te feliciten por llevar los tamales más deliciosos?.
Ingredientes para el relleno:
- Una pechuga de pollo cocida y deshebrada (guarda todo el caldo donde se hirvió la carne).
- 500 gramos de tomate verde.
- 2 o 3 chiles serranos o jalapeños (al gusto).
- 1/4 de cebolla
- 1 diente de ajo
- media taza de cilantro fresco
- 1 cucharadita de sal
- 2 tazas de caldo de pollo
Ingredientes para armar el tamal:
- 1 kilo de masa de maíz nixtamalizada
- 3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
- 20 hojas de maíz
NOTA: Antes de comenzar con las preparaciones lo primero que debes realizar es tomar las hojas de maíz, separarlas y ponerlas a remojar en agua caliente, que estén completamente cubiertas para que todas las piezas se hidraten.
Preparación de la salsa verde
Basta con hervir los tomates y los chiles, licuarlos con la cebolla, el ajo y el cilantro, y luego sazonar con sal y un poco de caldo de pollo para intensificar el sabor. Posteriormente, mezcla el pollo deshebrado con la salsa y reserva.
Preparación de la masa:
La masa es el punto donde se hace la diferencia. En lugar de manteca, se emplea aceite vegetal o de oliva en menor cantidad, lo que da como resultado tamales más ligeros. Mezcla masa de maíz nixtamalizada con caldo de pollo tibio, sal y aceite. Bate con tus manos hasta obtener una consistencia suave y esponjosa; un buen truco es que la masa no quede seca, pero tampoco líquida.
Para el armado, toma las hojas de maíz las cuales ya tendrían que estar flexibles gracias a la hidratación que tuvieron anteriormente. Coloca una porción de masa, agrega el relleno de pollo en salsa verde y cierra con cuidado. Acomoda los tamales en una vaporera, con la abertura hacia arriba, y cocina al vapor durante aproximadamente una hora o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.
El resultado son tamales verdes de pollo suaves y llenos de sabor, ideales para quienes desean cuidar su alimentación. Puedes acompañarlos con atole, café de olla o té natural de manzanilla, zacate de limón o hierbabuena.
Con pocos pasos y sin manteca, estos tamales se convierten en una opción perfecta para compartir, disfrutar y mantener viva una de las tradiciones más queridas de la gastronomía mexicana.
