Tamales verdes de pollo SIN manteca: la receta fácil, rápida y económica para celebrar el Día de la Candelaria

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, es una de las fechas más esperadas en México para reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de los tradicionales tamales , sí, esos que se asignaron durante la partida de rosca el pasado 6 de enero. Sin embargo, cada vez más personas buscan versiones más ligeras sin sacrificar el sabor y el bolsillo. Por eso, los tamales verdes de pollo sin manteca se han convertido en una opción popular, ya que son prácticos, más saludables y mantienen la esencia de esta receta emblemática.

A continuación te dejamos una receta para aproximadamente 20 tamales utilizando 1 kilo de masa e ingredientes que son fáciles de conseguir y que no lleva manteca, además, que es muy económica y podrás hacer varios tamales. ¿Estás lista para que todos te feliciten por llevar los tamales más deliciosos?.

Ingredientes para el relleno:

Una pechuga de pollo cocida y deshebrada (guarda todo el caldo donde se hirvió la carne).

500 gramos de tomate verde.

2 o 3 chiles serranos o jalapeños (al gusto).

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

media taza de cilantro fresco

1 cucharadita de sal

2 tazas de caldo de pollo

Ingredientes para armar el tamal:

1 kilo de masa de maíz nixtamalizada

3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

20 hojas de maíz

NOTA: Antes de comenzar con las preparaciones lo primero que debes realizar es tomar las hojas de maíz, separarlas y ponerlas a remojar en agua caliente, que estén completamente cubiertas para que todas las piezas se hidraten.

Preparación de la salsa verde

Basta con hervir los tomates y los chiles, licuarlos con la cebolla, el ajo y el cilantro, y luego sazonar con sal y un poco de caldo de pollo para intensificar el sabor. Posteriormente, mezcla el pollo deshebrado con la salsa y reserva.

|Pinterest

Preparación de la masa:

La masa es el punto donde se hace la diferencia. En lugar de manteca, se emplea aceite vegetal o de oliva en menor cantidad, lo que da como resultado tamales más ligeros. Mezcla masa de maíz nixtamalizada con caldo de pollo tibio, sal y aceite. Bate con tus manos hasta obtener una consistencia suave y esponjosa; un buen truco es que la masa no quede seca, pero tampoco líquida.

|Pinterest

Para el armado, toma las hojas de maíz las cuales ya tendrían que estar flexibles gracias a la hidratación que tuvieron anteriormente. Coloca una porción de masa, agrega el relleno de pollo en salsa verde y cierra con cuidado. Acomoda los tamales en una vaporera, con la abertura hacia arriba, y cocina al vapor durante aproximadamente una hora o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.

El resultado son tamales verdes de pollo suaves y llenos de sabor, ideales para quienes desean cuidar su alimentación. Puedes acompañarlos con atole, café de olla o té natural de manzanilla, zacate de limón o hierbabuena.

Con pocos pasos y sin manteca, estos tamales se convierten en una opción perfecta para compartir, disfrutar y mantener viva una de las tradiciones más queridas de la gastronomía mexicana.