¿Cómo y dónde reclamar si no te pagaron el aguinaldo?

Este 20 de diciembre es la fecha límite para que las y los trabajadores, así como pensionados reciban su aguinaldo, prestación obligatoria a la que tienen derecho y que está señalada en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. “Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”, versa la ley.

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De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es una de las 14 prestaciones de ley, que mínimamente, las empresas y los empleadores deben otorgarle a sus trabajadores.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo?

En ese sentido, las leyes mexicanas vigentes estipulan que las empresas y empleadores tienen la obligación de pagarles el aguinaldo a sus trabajadores hasta antes del día 20 de diciembre, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

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Esta prestación le corresponde a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué pasa si no te pagaron el aguinaldo? Como mencionamos anteriormente, el 20 de diciembre es la fecha límite para que empleadores y empresas realicen el pago del aguinaldo, correspondiente a 15 días de salario, como mínimo. Sin embargo, en caso de que no recibas dicha prestación, aquí te decimos dónde y cómo reclamar.

Las empresas y empleadores que no depositen el aguinaldo se harán acreedores a una multa, conforme a la LFT. En este caso, el trabajador tiene un año para reclamar ante las instancias correspondientes el pago de dicha prestación.

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El Gobierno de México señala que los trabajadores puede reclamar este derecho ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), la cual “ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar las acciones ordinarias y extraordinarias necesarias ante las autoridades del trabajo”.

Los interesados pueden ponerse en contacto con la PROFEDET a los números telefónicos 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, así como el correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.

