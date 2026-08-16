Manualidades DIY: 4 ideas para hacer un mini huerto de especias en tu cocina con frascos de café

Si amas las plantas, no pierdas la oportunidad de crear un mini huerto de especias en la cocina usando frascos de café. A continuación tenemos para ti un proyecto DIY sencillo, económico y perfecto para reutilizar recipientes que normalmente terminarían en la basura. La idea es que con esos frascos limpios, tierra para macetas, semillas o pequeños brotes, puedas cultivar hierbas como albahaca, cilantro, perejil o cebollín. Lo mejor es que lucirán tan bien que los podrás poner en cada rincón de tu cocina, dando una vista nueva y muy especial al lugar.

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4 ideas para hacer tu mini huerto con materiales reciclados

Prepárate porque estas ideas te harán amar las plantas mucho más. La buena noticia es que tu casa lucirá genial y muy verde.

1. Frascos de café con etiquetas para cada especia

Si quieres lograr algo más rústico y que sea fácil de hacer, es tomar los frascos de vidrio del café y limpiar por completo. Después, coloca tierra adecuada para cultivo y planta una especie diferente en cada frasco. Puedes crear tus propias etiquetas o ir a la tienda y comprar algunas que ya estén prehechas.

2. Mini huerto con frascos pintados

Si en tu visión no entran los frascos de vidrio, no te preocupes, igualmente los puedes reciclar. La idea es que, para que estos combinen dentro de tu decoración, puedes utilizar pinturas para vidrio o materiales adecuados para la superficie del frasco. Una idea sencilla es pintar únicamente la parte inferior y dejar visible el vidrio en la zona superior.

3. Frascos colgantes para ahorrar espacio

Si tu cocina es pequeña y si quieres poner tus plantitas pero consideras que tienes muy poquito espacio, los frascos colgantes son el toque de elegancia que necesitas. Estos te pueden ayudar a ahorrar espacio y decorar con varias plantitas. Solo recuerda colocarlos en un sitio con la suficiente luz.

4. Huerto con frascos decorados con cuerda

Otra idea para conseguir un estilo más rústico es envolver parcialmente los frascos con cuerda de yute y añadir pequeñas etiquetas con los nombres de las especias. Algo muy importante es que no bloquees toda la visión para que puedas distinguir si la tierra está húmeda o no.