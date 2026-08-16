Flequillo vasco o ‘micro bangs’ para mujer: Estos son los tipos de rostro a los que favorece y rejuvenece su facciones al instante

El flequillo vasco o las 'micro bangs' son un estilo que se destaca por emplear un fleco pequeño, un look arriesgado al que pocos se atreven a probar, pero ideal para esas personas a las que les gusta destacar por una apariencia excéntrica y única.

Aunque puede adaptarse a cualquier tipo de rostro, es real que a ciertas personas les favorece al rejuvenecer sus facciones. Usualmente, se recomienda para quienes tienen frente ancha, en especial para las caras que son ovaladas o alargadas.

¿Cómo se llevan los 'micro bangs' en una cara redonda?

Aunque ya mencionamos que al tipo de rostro ovalado y alargado les favorecen las 'micro bangs', no debes temer, ya que puedes usarlas si tienes el rostro redondo, pero para esos casos debemos tener cuidado; al aplicarlas incorrectamente, nos arriesgamos a obtener siluetas más marcadas o un aspecto más redondo del que queremos.

Para que puedas usar el flequillo vasco con total calma, se recomienda hacer el coste desfilado o abierto; otra opción que puedes incorporar es el uso de puntas irregulares. De esta manera, ayudarás a darle mayor verticalidad a tus facciones, logrando romper completamente con esa simetría redonda.

Otro plus que le puedes agregar a tu look es incorporar mechas o capas a los laterales; esto te ayudará a estilizar y dar ese efecto vertical en tu rostro, una gran alternativa para rejuvenecer tus facciones al instante.

¿Qué tipo de flequillo le queda al rostro cuadrado?

Aunque puedes incorporar las 'micro bangs' en el rostro cuadrado, hay que tener cuidado, ya que sus características pueden acentuar sus líneas en exceso. Para que lo puedas usar a tu favor, se recomienda optar por el flequillo vasco sin líneas tan rectas y sólidas; opta por los desfilados, en forma de arco o de lado.

Otras opciones por las que que puedes optar con ese tipo de rostro y que te ayudarán a rejuvenecer tus facciones son el fleco cortina o de lado, ya que lograrás romper con la dureza de tu mandíbula, agregando ciertas curvas que van a alargar visualmente de forma natural.