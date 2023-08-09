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FOTOS | Esta es la dieta con la que Luis Miguel habría conseguido bajar 20 kilos

Recientemente, comenzó la gira de Luis Miguel luego de cuatro años de ausencia... ¡Y se le vio mucho más delgado! Te compartimos la dieta que siguió...

Por: Ana Patricia Pérez

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