ÚLTIMA HORA: Se abren VOTACIONES para elegir a uno de los PEONES de la segunda Semana en La Granja VIP

En la segunda temporada de La Granja VIP el público no solo tiene en sus manos la decisión de quién será eliminado este domingo, también quién fungirá como peón la próxima semana. Las votaciones ya están abiertas.

Adal Ramones anunció que las primeras votaciones de esta noche corresponden a la elección de peones que, en total, serán cuatro. En esste es el proceso para emitir tu voto.

¿Cómo votar para elegir a los peones para la segunda semana de La Granja VIP?

Para elegir a los granjeros que durante la siguiente semana se harán cargo de las labores más pesadas y tendrán una serie de restricciones lo primero es ingresar a la página web oficial de La Granja VIP.

En la parte superior está disponible la pestaña de “voto”, al ingresar aparecerá la lista completa de los granjeros y basta con dar clic en alguno para hacer saber tu opinión. Es importante señalar que votar es completamente gratuito.

¿Quiénes fueron los primeros peones en la segunda temporada de La Granja VIP?

La semana pasada fueron los mismos granjeros los que decidieron quienes serían los peones. Las votaciones se decidieron de la siguiente manera:



Pascal Nadaud, nominado por Pimpinela Escarlata

Kevyn Contreras "Bicolor", nominado por El Mono Osuna

Fernando Lozada, nominado por Ivonne Montero

Daniela Alexis "La Bebeshita", nominada por Manelyk González

Cabe decir que durante esta semana la Bebeshita pudo librarse de las labores de peón gracias a que triunfó en una competencia de habilidad y ganó el huevo dorado. El premio fue regresar a la casa e intercambiar su lugar con otro granjero, eligió a Rafael Mercadante quien hoy se encuentra en riesgo de abandonar el reality.

¿Qué implica ser peón en la segunda temporada de La Granja VIP?

Los peones tienen algunas de las labores más pesadas en La Granja, además, deben dormir en el granero en donde no hay camas, sino pacas de paja.

Asimismo, tienen que bañarse al aire libre, levantarse antes que el resto de los participantes, recolectar los huevos de las gallinas, ordeñar las vacas, preparar el desayuno para todos, cumplir con las tareas asignadas por el capataz y enfrentar ciertas restricciones como limitaciones en la comida y no poder usar el gimnasio.

