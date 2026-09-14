La Granja VIP segunda temporada: Descubre EN VIVO quién será el primer ELIMINADO HOY domingo 13 de septiembre completamente gratis y ONLINE

¡La espera terminó! Este Domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la primera ELIMINACIÓN dentro de La Granja VIP por lo que a continuación te presentamos la cobertura; minuto a minuto de todo lo que ocurrirá esta noche así como cada sorpresa y momento extraordinario que suceda. Es importante que actives las notificaciones de nuestro sitio web y no te despegues de está cobertura para que seas de los primeros en enterarte de quién deja la competencia.

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¿Quién podría salir de La Granja VIP Segunda Temporada este domingo, 13 de septiembre de 2026?

Hasta el momento se desconoce quién se despedirá del reality para siempre ya que la respuesta definitiva se dará a conocer después esta noche. Sin embargo los cuatro Granjeros nominados, quienes están en peligro, son Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Abigail Pak “La Coreañera” y Rafa Mercadante. Solo el público, quién tiene un papel muy importante, a través de sus votos podrá salvar a uno y los demás permanecerán una semana más dentro de La Granja VIP.

