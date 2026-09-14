¿Quién es la atleta eliminada de hoy 13 de septiembre en el Duelo de Eliminación de Exatlón México Décima Temporada?

Hoy, 13 de septiembre del 2026 en Exatlón México, en el Duelo de Eliminación una atleta se despide del reality deportivo, un momento difícil para las participantes, ya que se despiden del gran trofeo y de la posibilidad de llevarse el jugoso premio al no poder superar a las demás atletas que llegaron al terrible circuito.

Por esa razón, no te pierdas de la programación en vivo, para que descubras quién fue el eliminado y el circuito en el que bajo el ritmo dentro del reality.

¿A qué hora se transmite Exatlón en vivo?

Recuerda que debes ver la transmisión en vivo de Exatlón México para que puedas descubrir quién fue el ganador de los circuitos, además de descubrir los premios y pleitos que ocurren entre cada uno de los atletas. De lunes a viernes podrás ver el reality deportivo de 6:30 pm hasta las 8:30 pm, mientras que el domingo el programa inicia desde las 6 hasta las 8 de la noche, día de la semana en la que vivirás el Duelo de Eliminación.

Para que veas el programa gratis y en vivo puedes hacerlo desde Azteca UNO en el canal de televisión abierta o en la página web en los horarios mencionados. Otra alternativa es hacerlo desde la aplicación de TVAzteca en vivo. Si te perdiste el programa en vivo, puedes revivir el minuto a minuto en la pagina web donde se sube el programa completo.

¿Quiénes regresan a Exatlón México?

Son varios atletas los que regresan a Exatlón México Décima Temporada, atletas que se han convertido en rostros familiares para el público, quienes regresan al máximo para poder obtener la victoria. Estos son los que regresan:

Equipo Azul

Irvin Villatoro

Andrea Medina

Doris del Moral

Katia Gallegos

Adrián Leo

Christian Carrillo

Alexis Vargas

David Juárez

Equipo Rojo

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Pato Araujo

Aristeo Cazares

Heliud Pulido

Karol Rojas

Emilio Rodríguez

Ella Bucio

Recuerda que el domingo es el Duelo de Eliminación, semana con semana los atletas se encuentran en constaste riesgo de ser eliminados en los circuitos o al tener el menor rendimiento, por lo que no pueden dejar pasar la oportunidad de bajar el ritmo.