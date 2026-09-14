De luto: Azalia sufre una fuerte pérdida durante su estancia en La Granja VIP y recibe la noticia en vivo

Los participantes de la segunda temporada de La Granja VIP saben que mientras se encuentran en confinamiento sacrifican su vida afuera y, en ocasiones, hay tristes imprevistos. Esta tarde Azalia Ojeda recibió la noticia de que su perrita murió.

La producción del programa le compartió la pérdida y “la negra” se acercó a una de las cámaras llorando para enviar un mensaje a su hija Yatana. "Me acabo de enterar que se murió Esther. Lo siento mucho, no me hubiera gustado que pasaras por esto sola, te amo mucho y me duele mucho que se haya muerto, siento mucho no estar ahí para estar contigo te amo", dijo Ojeda.

“Me duele mucho que se haya muerto": Azalia recibe DOLOROSA noticia durante La Granja VIP

Azalia compartió que rescataron a su mascota de la basura y que cuando la encontraron tenía su cadera fracturada por el maltrato que había recibido, desde entonces estuvo a su lado alrededor de 12 años.

Granjeros consuelan a Azalea Ojeda tras enterarse de la muerte de su perrita

Tras la noticia, entre lágrimas, Azalia Ojeda compartió con sus compañeros lo que había sucedido, quienes de inmediato se solidarizaron con ella. Fueron el “Mono” Osuna, Kunno y Manelyk los que abrazaron a la granjera y le dieron palabras de consuelo: "le diste una vida maravillosa seguramente. Todos estamos contigo. Estás con tus amigos”.

La negra explicó que ya era una perra viejita y, además, estaba enferma del corazón. Pero la pérdida le duele mucho porque ella considera a sus perros, y tiene seis, como parte de su familia.

Azalia compartió que antes de ingresar al reality le pidió a su mascota que la esperara y se lamentó porque no puede estar con su familia para enfrentar el difícil momento, especialmente con su hija que se encuentra sola.

En redes sociales, la familia de Azalia Ojeda da el último adiós a Esther, su perrita

Aunque Azalia se encuentra lejos, en sus redes sociales, se hizo un pequeño homenaje a Esther, la perrita de la grajera que murió esta tarde.

En Instagram, el mensaje compartido fue: “Descansa en paz Esther. Gracias por tanto amor, compañía y tantos momentos juntos. Aunque Azalia está lejos, te ama con todo su corazón y hoy estamos fuertes, acompañándonos en este dolor tan grande. No eras simplemente una perrita… eras familia, parte de nuestras vidas y de nuestro corazón”.

