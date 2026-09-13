Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de HOY domingo 13 de septiembre, online el reality de Azteca UNO

Hoy domingo 13 de septiembre es el Duelo de Eliminación en Exatlón México Décima Temporada, en el que vamos a descubrir quiénes son las atletas que van a luchar en el circuito para obtener la salvación, un movimiento en falso las puede poner en un inminente riesgo, por lo que deberán luchar con estrategia para poder salvarse. Para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los chismes que salgan a la luz.

¿A qué hora se transmite Exatlón México?

De lunes a viernes la transmisión de Exatlón México comienza desde las 6:30 pm y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6 para finalizar a las 8, manteniendo 2 horas de transmisión.

Lo puedes ver gratis desde el canal de televisión abierta o en la web de Azteca UNO, siendo una gran alternativa para que veas todo el programa en vivo y no te pierdas de lo que ocurre.