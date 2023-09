¿Cómo regañar y educar a tu perro? Esto es lo que no debes hacer.

Si tienes por mascota a un perro, sabrás que la educación es clave para que aprenda a relacionarse bien con los humanos y otros animales que vivan en el mismo territorio. Pero, ¿te has puesto a pensar en cómo regañar y educar a tu perro? Si la respuesta de tu can mientras lo educas no es la mejor y pone mucha resistencia, tal vez estés cometiendo algunos errores.

Cuando un perro tiene bien interiorizado que sus necesidades fisiológicas deben ser fuera de casa, se dirige hacia ti cuando le hablas, no muerde nada más allá de sus juguetes y tiene bien comprendido lo que significa la palabra “no”, entonces tiene un buen nivel de educación.

Sin embargo, llegar hasta ese punto con tu mascota puede ser tardado y para lograrlo con éxito se tienen que considerar algunas cosas. Al final, regañar y educar a tu perro adecuadamente se trata de un proceso que requiere de la disposición de ambas partes.

¿Qué no debes hacer al regañar y educar a tu perro?

No gritos ni sermones que no entenderá

Los perros no son como los seres humanos, para ellos entre más directo les hables resulta mejor. En estos casos, la sugerencia para regañar y educar a tu perro adecuadamente es decir “no” con firmeza y claridad. De hecho, puedes hacer algún gesto como señalar con el dedo o retirarlo de aquello que está haciendo pero sin empujarlo o hacerle daño de algún modo. También, no lo llames por su nombre cuando lo regañes para que no lo asocie con algo negativo y no corras el riesgo de que no te obedece cuando le hablas.

No regaños a destiempo

En algunas ocasiones, tu perro podrá sorprenderte con alguna travesura cuando llegues a casa. Sin embargo, regañarlo en ese momento no es la mejor opción porque solamente lograrás confundir a tu “lomito”. Incluso, podrías generarle estrés por enojarte de manera repentina y hasta llegar a tenerte miedo. En estos casos, la recomendación es llamarle la atención cuando lo atrapes en el acto.

No castigos muy severos

Es imposible saber con qué travesura podría salir tu perro cuando te distraes. Sin embargo, gran parte de regañar y educar a tu perro adecuadamente se relaciona con tener mucha paciencia. Entonces, no lo castigues con ponerle la correa, atarlo o encerrarlo en sitio a oscuras porque solo terminará por asociar la correa con algo malo y ya no querrá salir a sus paseos.

En lugar de imponer castigos muy severos, mejor repite la palabra “no” siempre que lo veas haciendo algo malo y busca premiarlo cuando hace algo bien, ya sea con palabras de ánimo, gestos de cariño o con trocitos de algún alimento que le guste.

