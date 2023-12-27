¿Cómo repercutió la boda de Michelle Salas en redes sociales?

La reciente boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en la Toscana italiana, se convirtió en todo un fenómeno en redes sociales. Armando Córdova, jefe de la estrategia de la empresa Human Connections Media, experta en el estudio de las redes sociales, comparte con Ventaneando el impacto mediático que esta tuvo, en especial para la novia y por supuesto para Luis Miguel.

En el interesante análisis que hicieron en torno al tema, encontraron que el llamado ‘Sol’ habría sido eclipsado por su propia hija Michelle Salas, aunque sea temporalmente y esta es la razón.

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¿Qué dijo el experto?

En exclusiva para Ventaneando, Armando Córdova, especialista en redes sociales, declaró que “algo muy curioso que nos fascinó de la data, es que antes, y sobre todo porque Luis Miguel estaba en pleno tour en Estados Unidos, la conversación estaba muy orientada en él, casi con un volumen de menciones de 13 mil en un periodo de un mes antes de la boda, mientras que Michelle Salas no llegaba ni a mil".

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“Quince días previos a la boda, resultó que se invirtieron un poco los papeles, mientras que Luis Miguel bajó a poco más de mil 300 menciones en ese periodo, Michelle Salas casi llegó a las mil 800 menciones y, ya ni se diga el día de la boda”, agregó.

¿Qué sucedió el día de la boda de Michelle Salas?

El experto en redes sociales señaló que “el día de la boda, Luis Miguel mantuvo sus mil 300 menciones en ese periodo de tres días, mientras que Michelle Salas se fue casi a 6 mil, entonces Michelle Salas fue la estrella de la conversación en redes sociales durante el periodo de la boda… Digamos que ‘El Sol’ fue opacado por su hija, por decir así, al menos durante tres días”.

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¿La boda de Michelle Salas benefició a Luis Miguel? Armando confirmó además que, la presencia de Luis Miguel en la boda, sin duda le generó empatía entre el público, pues además de mostrarlo más terrenal, lo mostró como un buen padre.

“Yo creo que lo que hizo fue, en el caso de Luis Miguel, como que lo hizo ver un poquito más mortal, un poco terrenal y decir ‘mira tiene una hija y va a ir a su boda’. Previo a la boda, cuando se hablaba de su tour y todo lo que estaba sucediendo alrededor de sus shows tenía porcentaje negativo de conversación del 14 por ciento, la boda fue un evento que detonó una conversación un poquito más positiva”, finalizó.