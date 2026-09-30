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TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del concierto de DUELO

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor del regional mexicano. ¡Entérate de todo!

grupo duelo concierto arena cdmx

Este 10 de Octubre , la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar los grandes éxitos de GRUPO DUELO. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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