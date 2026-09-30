David Juárez sufre una FUERTE LESIÓN en Exatlón México; este es su estado de salud hoy 29 de septiembre

David Juárez, integrante del Equipo Azul de Exatlón México, sufrió una fuerte lesión en la mano durante la Batalla Colosal este martes 29 de septiembre, lo que de inmediato preocupó a sus compañeros de equipo y a los espectadores. El incidente ocurrió mientras el Atleta se enfrentaba uno a uno contra Aristeo Cázares; David se lanzó con fuerza hacia la alberca que debía cruzar, pero sus dedos golpearon contra el filo del otro extremo. Por ello, tuvo que ser atendido de inmediato y fue trasladado a un hospital para recibir una revisión médica completa.

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¿Qué le pasó a David Juárez en Exatlón México?

La lesión ocurrió cuando David Juárez se encontraba compitiendo en uno de los enfrentamientos por la Batalla Colosal. David señaló que saltó muy fuerte y no calculó su caída, lo que provocó que sus dedos impactaran directamente contra el filo del otro lado de la alberca, provocándole una lesión. Según narró el propio Atleta, no sintió el golpe, pero al ver su mano, notó que algo no estaba bien.

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El paramédico que lo revisó realizó una primera valoración y prácticamente aseguró que no se trató de una fractura, sino de una posible luxación. De cualquier forma, por la naturaleza de la lesión, tuvo que ser transportado a un hospital para valorar con mayor precisión lo que ocurrió.

¿David Juárez podrá seguir compitiendo?

Por ahora, no existe un diagnóstico preciso; lo más probable es que el miércoles, Antonio Rosique, la máxima autoridad de Exatlón, revele los detalles de lo ocurrido con David.

¿Quién sustituyó a David durante la Batalla Colosal?

Después de que David tuvo que abandonar el enfrentamiento, el Equipo Azul tuvo que tomar una decisión. Fue así como Alexis tuvo que tomar su lugar dentro de la competencia para terminar con un enfrentamiento. Alexis consiguió el punto para su equipo, el cual resultó ganador.