ÚLTIMA HORA: Fernando Lozada y Kenny Avilés se convierten en los Granjeros nominados en la cuarta semana de La Granja VIP

Ayer, La Granja VIP fueron sorprendidos al final, ya que se hicieron "parejas disparejas" entre los Granjeros, situación que le resultó poco favorecedora para Julio Camejo al ser colocado con Daniela "Bebeshita", quien ya era la primera nominada por el Legado de Carlos Trejo.

Ahora parece que la intensidad no disminuye, ya que se han dado a conocer que Fernando Lozada y Kenny Avilés son los dos Granjeros nominados en la cuarta semana al perder frente a Pablo Montero y Natalia Alcocer, una dinámica en parejas que ha resultado negativa para algunos de ellos.

¿Quién salió de la Granja VIP?

Hasta el momento, en La Granja VIP se ha visto la salida de 3 Granjeros. La primera de ellas fue "La Coreañera", en la segunda semana salió María Karunna, y el eliminado más reciente fue Carlos Trejo, despidiéndose formalmente del reality, además de aprovechar su salida para nominar a la "Bebeshita" con su legado.

Por esa razón, no debes perderte la programación de la semana, en especial del domingo, ya que es un día en el que se realizan dinámicas para que los Granjeros se enfrenten y puedan permanecer en el famoso reality, además de confirmarse la salida de alguien.

¿Dónde puedo ver La Granja VIP gratis?

No olvides que el reality lo puedes ver gratis desde el canal de televisión abierta o en la página web de Azteca UNO, otra opción que puedes usar para verlos es con la aplicación de TV Azteca en Vivo desde cualquier dispositivo en el que tengas descargada la app para disfrutar de La Granja VIP. De esa misma manera, podrás presenciar el 24/7 de los Granjeros,

Otra razón por la que no debes perderte la transmisión en vivo es por las diversas votaciones que se realizan, ya que se hacen en tiempo real, permitiendo que todos puedan dar a conocer su voto y seleccionar a sus Granjeros favoritos. Para ello puedes entrar a la página, selecciona en el logo del reality y finalmente entrar al apartado de "VOTAR".

