¿Para qué sirve el Omega 3 y por qué recomiendan incluirlo en tu dieta?

Seguro has escuchado que el omega 3 es increíble para la salud, para bajar de peso y muchas otras cosas. Es por eso que te contaremos para qué sirve y qué funciones de nuestro cuerpo ayuda a mejorar, pues participa en las membranas de las células y tiene un papel relevante en el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro, los ojos y el sistema inmunitario. Esto es lo que han revelado los estudios en torno a este famoso suplemento alimenticio.

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¿Cuáles son los beneficios del Omega 3?

Una de las cosas que más se han estudiado en torno a este suplemento es su relación con la salud cardiovascular. De acuerdo con diferentes estudios, se ha descubierto que consumir pescado y mariscos dentro de una alimentación sana y balanceada puede favorecer la salud del corazón, mientras que EPA y DHA pueden ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos.

¿Para qué sirve el DHA?

En términos simples, el DHA es un ácido graso que se encuentra presente en concentraciones altas dentro de nuestro cerebro y la retina. Es por eso que el omega 3 ayuda a fortalecer su estructura y funcionamiento en el organismo. Ojo, no significa que si tomas mucho omega 3 vaya a mejorar tu visión o tu memoria; no es magia. Aún se sigue estudiando cuánto es lo que ayuda.

¿Qué alimentos tienen Omega 3?

El omega 3 se encuentra presente en pescados grasos. Entre las opciones que más lo contienen se encuentran el salmón, las sardinas, la caballa, el arenque y algunos tipos de atún. Si tú estás buscando obtener ALA, la alternativa que tienes son aquellas de origen vegetal, como en las semillas de linaza, nueces, soya y chía.

¿El omega 3 ayuda a bajar de peso?

Es importante señalar y resaltar que el omega 3 no es un producto milagro. Sin embargo, si eres una persona que hace deporte y se alimenta sanamente, te ayudará a reducir la sensación de hambre y antojos. Esto será muy útil para tener control en tu dieta. Además, mejora el metabolismo, disminuye la inflamación y la grasa abdominal.

¿Cómo ayuda el omega 3 si vas al gimnasio?

Este suplemento te puede ayudar a reducir el dolor muscular y acelerar la recuperación de tus músculos. Ayuda a que estos absorban mejor las proteínas, evitando que haya pérdida de masa muscular.

Antes de consumir un suplemento alimenticio, consulta a tu médico o nutriólogo. Recuerda que no hay nada como cuidarte con ayuda de expertos.