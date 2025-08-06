Cuál es la zona de México donde NUNCA deberías ir de vacaciones (te arrepentirías)

México es un país rico en cultura, paisajes y gastronomía, aspectos que lo vuelven predilecto para pasar unos días de descanso, aunque lo cierto es que también hay más de una zona del país en la que se cree, nunca deberías ir de vacaciones. Esto debido a que no todos los lugares del país tienen atractivos turísticos suficientes para que sea una experiencia entrañable, e incluso llega a provocar que sus visitantes se arrepientan.

Lugares de México que tal vez no deberías elegir para tus vacaciones

Uno de los lugares poco congraciados entre los turistas, es Tecomán, ubicado en Colima. Según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, se le considera como una zona de México que no está hecha para viajeros ocasionales y por eso hay quienes lo enlistan entre los lugares a los que nunca deberías ir de vacaciones.

Este municipio, situado al sur de Colima, tiene una población relativamente pequeña. El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hecho en 2020, contabilizó 116 mil 310 habitantes, cifra que podría fluctuar considerando el paso de la pandemia por COVID-19 y la movilidad de personas en busca de mejores oportunidades.

Crédito: Wikimedia Commons, Jorge Jiménez030194 El municipio de Tecomán, ubicado en Colima, es poco atractivo para los turistas

Sobre este sitio en general, podría decirse que Tecomán todavía no tiene una identidad turística correctamente definida. Es decir, no hay atractivos puntuales que lo hagan destacar de entre otras opciones, incluso dentro del mismo estado.

Por otra parte, aunque tiene fácil acceso al mar por su cercanía con el Océano Pacífico, sus playas en realidad no tienen elementos que las hagan superiores (o al menos equiparables) a otros destinos. Es así que generalmente el flujo de turistas prioriza lugares como Huatulco, Puerto Vallarta y Los Cabos, por sobre esta zona que muchos describen como un lugar al que nunca se debería ir de vacaciones.

¿Qué lugares de Colima sí son recomendables para ir de vacaciones?

En términos de oferta cultural y riqueza gastronómica, los sitios de Colima en los que sí es posible pasar unas vacaciones divertidas y relajantes, son:



Comala . Es un pueblo mágico conocido por haber sido parte de la inspiración de Juan Rulfo para Pedro Páramo.

. Es un pueblo mágico conocido por haber sido parte de la inspiración de Juan Rulfo para Pedro Páramo. Zona del volcán de Colima . Ideal para los viajeros que buscan experiencias extremas, ya que puede hacerse ecoturismo y senderismo.

. Ideal para los viajeros que buscan experiencias extremas, ya que puede hacerse ecoturismo y senderismo. Manzanillo. Uno de los sectores más conocidos de Colima, especialmente por sus bellas playas y riqueza histórica.

Crédito: Visita Colima México A diferencia de Tecomán, Manzanillo es uno de los principales atractivos turísticos de Colima

Ahora bien, si quieres conocer Colima casi en su totalidad, una alternativa factible es crear una ruta que considere los sitios turísticos principales, pero también incluir alguna zona de México poco frecuentada, para así hacerte de una opinión propia sobre estos lugares a los que se dice, nunca deberías ir de vacaciones.