Las relaciones de pareja son sumamente complejas y así como inician pueden llegar a su fin de forma sorpresiva pues no todo es miel sobre hojuelas y el amor tarde o temprano se acaba, en ocasiones por la monotonía, el hartazgo, cansancio o frustración. A continuación, te decimos cómo saber si tu pareja ya no te quiere.

Juan asegura que Hilda sabía lo que su esposo hacía a Anel y a Grey,

Los cambios en las dinámicas de pareja son comunes e inevitables y llegan por etapas que inician desde el enamoramiento, hasta la ruptura, es previo a esta última cuando se encienden las alertas y llega el momento de hacer algo o todo se terminará yendo al demonio.

Esto podría generar ciertas dudas en torno a nuestra pareja, por ejemplo, si ya no nos quiere, si no es feliz o si está tratando de terminar con la relación, incluso podrían aparecer fantasmas del pasado. Aquí te decimos cuáles son las señales de que tu pareja ya no te quiere.

Te puede interesar: ¿Confías en tu pareja? WhatsApp te dice su ubicación en tiempo real.

¿Cómo detectar las señales? Existen tres claves que te ayudarán a saber si tu relación está en las últimas y todo está perdido, o si todavía hay algo que rescatar. Y es que más allá de confirmar que tu pareja ya no te quiere, también podría servirte para quitarte algunas inseguridades que no te dejan en paz.





¿Cuáles son las señales?

Ya no hay contacto físico

Una de las primeras claves para saber si tu pareja ya no te quiere es considerar cómo viven el contacto físico, pues este suele ser bastante durante el enamoramiento, pero con el paso del tiempo va disminuyendo considerablemente.

Si notas que tu pareja ya no te abraza, te toma de la mano, te besa o incluso si ya no tienen intimidad, esa podría ser una señal de que la relación está en riesgo y es probable que el amor se haya acabado.

También te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo evitar que tu pareja tenga acceso a tus conversaciones?

Por ello, detecta si al más mínimo contacto su semblante cambia o si te dice algo al respecto en señal de molestia, pues podría ser una red flag.

Ya no hay planes

Los planes y metas son elementales en las relaciones de pareja. Por ello si durante los últimos meses has notado que tú y esa persona especial ya no tienen planes, no tiene citas o no van a ningún lado, puede que su relación esté en riesgo.

Para detectar lo anterior es importante considerar otros aspectos como el hecho de que no puedes exigir este tipo de actividades en ciertos horarios, por lo que se recomienda encontrar un balance entre el trabajo y la relación.

Te puede interesar: Señales que tu pareja te está engañando.

De igual forma, si los planes a futuro se esfumaron, es una clara señal de que tu pareja ya no te quiere y no existe interés alguno en formalizar todas esas metas que se fijaron.

Se terminó la comunicación

Una de las claves más importantes y que no debes ignorar, es cuando la comunicación se terminó. Esa puede ser una clara señal de cansancio, hartazgo o aburrimiento entre ambos, o bien de tu pareja si es que tú intentas tener conversación con él o ella y notas evasiva a esa persona.

La falta de comunicación puede acarrear una serie de problemas, así como una crisis en la relación, si esto sucede es mejor que lo hables con tu pareja y decidan si realmente desean seguir juntos o no.