La actriz de telenovelas que fue muy querida, pero desapareció, se volvió judía y hoy vive en Israel

En la industria del entretenimiento, existen un par de historias sobre personalidades que de un momento a otro, se esfumaron y abandonaron por completo sus carreras. Uno de los casos más recientes es el de una exitosa actriz que, justo cuando atravesaba un gran momento profesional, desapareció y dejó de lado la fama.

Se trata de Sarah Mintz, conocida anteriormente como Maritza Rodríguez, quien gozó de gran popularidad debido a que formó parte del elenco de producciones de renombre a nivel internacional. No obstante, aún con lo mucho que prometía su futuro dentro de la actuación, decidió transformarse y empezar de cero, camino en el que transicionó a la religión judía y se mudó a Israel.

¿Qué pasó con Maritza Rodríguez? Así luce actualmente la actriz

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya se muestra con su nueva identidad, Sarah Mintz ha mostrado que lleva una vida alejada de las cámaras y los foros de grabación. En su lugar, se ha dedicado a construir una familia feliz y a explorar diversas disciplinas espirituales, por lo que incluso es coach para meditaciones.

En su día a día, Maritza Rodríguez comparte reflexiones, recetas y viajes por sitios emblemáticos de Israel. Tiene 49 años y, pese a que ya no es protagonista de telenovelas, sigue cuidando su apariencia y conserva la larga cabellera rubia que le ayudó a robar corazones durante su juventud.

Por lo que incluso los admiradores que la siguen desde sus inicios, se han admitido sorprendidos de lo bien que se ve actualmente y cómo fue capaz de abandonar todo con tal de perseguir sus ideales. Aun así, la artista evita hablar sobre esta parte de su pasado y en sus perfiles no hay rastro de la vida de glamour que solía llevar previo a que decidiera radicar en el otro lado del mundo.

¿Quién es el esposo de Maritza Rodríguez?

La actriz colombiana, que a partir de su transformación adoptó el nombre de Sarah Mintz, está casada con Joshua Mintz, con quien procreó dos hijos que están siendo criados alejados de los reflectores. De acuerdo con la información disponible, el esposo de Maritza Rodríguez es un importante ejecutivo de televisión, aunque actualmente no existen mayores detalles sobre los proyectos que encabeza.