¿Cómo serán los pagos con tarjetas de crédito y débito en 2024?

Después de la pandemia por COVID-19, muchas cosas han cambiado y han llegado para quedarse. Una de ellas es la reducción al mínimo del contacto físico, especialmente para evitar el contagio a toda costa. Los métodos de pago también han tenido que adaptarse para minimizar el uso de efectivo y promover formas más seguras de transacciones. En vista de la necesidad de estos cambios, el Banco de México ha decidido realizar modificaciones en los pagos con tarjetas de crédito y débito, que se implementarán de manera más generalizada en 2024. ¿Cuáles serán estos cambios? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

¿Cómo serán los pagos con tarjeta en 2024?

Hace unos meses, Mastercard anunció formalmente que eliminará todas las tarjetas con banda magnética para 2024. Este método de pago se considera obsoleto, ya que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para ofrecer sistemas de pago mucho más seguros. En su lugar, las tarjetas con chip serán la nueva forma de pago.

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Estas tarjetas con chip ya se utilizan ampliamente y no requieren contacto físico. Simplemente se acerca el chip al cajero automático o a la terminal de pago en el lugar donde se realice la transacción. Esto garantiza una mayor seguridad y reduce los riesgos de fraude.

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Estos cambios no solo se aplicarán a las tarjetas de débito, sino también a las tarjetas de crédito. Según el Banco de México, este nuevo método se empezó a implementar el pasado 19 de diciembre con el objetivo de fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema SPEI.

Es así que, los pagos con tarjetas de crédito y débito en 2024 se basarán en el uso de tarjetas con chip, eliminando las tarjetas con banda magnética. Esto permitirá realizar transacciones de forma segura y sin contacto físico, adaptándose a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad en la era post-pandemia.