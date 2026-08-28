Kalimba revela que se casó EN SECRETO; esto se sabe de su esposa y los detalles de la boda

Kalimba, el intérprete de éxitos como “Tocando Fondo”. “Se Te Olvidó”, “Sólo Déjate Amar”, “No Me Quiero Enamorar”, entre otros, ha sorprendido a todos sus fans luego de dar a conocer que contrajo matrimonio hace casi un año; específicamente a finales de 2025, en el mes de septiembre, sin embargo este momento tan especial decidió mantenerlo en privado.

¿Quién es la esposa de Kalimba?

De acuerdo con la información proporcionada por el cantante Kalimba su esposa se llama Penélope, misma que conoció gracias a amigos en común. Según la declaración del artista, su esposa pertenecía a la banda “The Fishes” y el bajista de su banda de rock anteriormente había salido con una de las hermanas de Penélope, por lo que ya la conocía. Sin embargo, a pesar de eso el artista mencionó que perdió contacto con ella durante un tiempo y fue doce años después de la última vez que se vieron que retomaron comunicación debido a que Kalimba estaba por sacar nueva música. Según la declaración del artista, desde el primer momento hubo “chispa”; “Nos juntamos literalmente solo para componer, hubo chispa y sobre todo mucho amor por Dios, y nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo lugar de vida. Lo oramos mucho, se enderezó todo y hoy es el regalo más hermoso”, fueron algunas de las palabras del cantante, actor, bailarín y actor de doblaje mexicano.

¿Cómo fue la boda de Kalimba y Penélope?

Hasta el momento Kalimba no ha revelado por qué se casó de forma privada y tampoco hay fotografías publicadas por parte del cantante sobre dicha celebración. Sin embargo, el artista reveló cómo fue la propuesta de matrimonio; “Fuimos a cenar. Me estaba diciendo: ‘Entonces, sí nos vamos a casar’, y en cuanto lo dijo, le di la sorpresa. Volteó y vio el anillo. Estuvo muy bonito”; fue lo que reveló a la prensa. Hasta el momento el artista no sabe si tendrá hijos con su esposa ya que ambos ya tienen, sin embargo se encuentra disfrutando de esta nueva etapa de su vida ya que casarse siempre fue un gran sueño para él; “Mis canciones hablan de amor y desamor porque era mi sueño más grande”, fue parte de su declaración. Actualmente el cantante se encuentra felíz, pleno y disfrutando de una nueva etapa en su vida.