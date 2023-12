No hagas esto cuando retires efectivo en cajeros automáticos

Se ha hablado mucho sobre los cajeros automáticos y una de las preguntas más frecuentes es si dejarán de existir. Lo cierto es que, aunque el uso del efectivo está disminuyendo, la realidad es que estas máquinas aún están lejos de desaparecer. Lo que sí ha ocurrido es que las instituciones financieras han adaptado sus cajeros automáticos a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay una acción que los usuarios suelen realizar y que resulta verdaderamente peligrosa, por lo que te informaré para que puedas evitarla.

¿Cuál es la acción peligrosa que se realiza en un cajero automático?

Los bancos buscan reducir el impacto ambiental disminuyendo el uso de papel, por lo que el cajero automático suele preguntar si deseas o no imprimir el recibo. Pues bien, esta pregunta podría salvarte de ser víctima de un fraude, ya que al imprimir el ticket del cajero automático revelas más información de la necesaria, pero suficiente para que los delincuentes te roben no solo el dinero de tu tarjeta, sino también tus datos personales y bancarios.

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología

¿Qué información contiene el recibo de un cajero automático?

El recibo que entrega el cajero automático contiene una gran cantidad de información, como el número de cuenta, la cantidad de dinero retirado y el saldo total de la tarjeta. Entonces, ¿qué debes hacer con los recibos de los cajeros automáticos? Lo ideal sería no imprimir el documento, pero si lo necesitas, debes asegurarte de que no caiga en manos equivocadas. Para ello, deberás romperlo, llevarlo contigo y desecharlo correctamente en casa. Recuerda que si necesitas información específica de tu cuenta, no es necesario imprimir el recibo del cajero automático, ya que todo lo que necesitas lo puedes averiguar en la aplicación móvil de tu banco.

¿Cómo retirar dinero de forma segura?

Es importante tomar conciencia de la seguridad al utilizar los cajeros automáticos. Además de evitar imprimir los recibos, debes estar atento a tu entorno y asegurarte de que nadie esté observando mientras introduces tu PIN. También es recomendable cubrir el teclado con la mano al ingresar tu código y nunca aceptar ayuda de extraños. Si sospechas de alguna anomalía en el cajero automático, como dispositivos extraños o cambios en la apariencia del mismo, es mejor no utilizarlo y reportarlo a tu entidad bancaria.

También te puede interesar: ¿Cuáles son los riesgos de comprar una casa por traspaso de un crédito Infonavit?

En definitiva, aunque los cajeros automáticos han evolucionado con las nuevas tecnologías, es importante tener precaución al utilizarlos. Evita imprimir los recibos para proteger tus datos personales y bancarios. Recuerda que toda la información necesaria la puedes obtener a través de la aplicación móvil de tu banco. Mantén siempre la seguridad como prioridad al realizar transacciones en cajeros automáticos.