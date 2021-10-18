¿Cómo usar la numerología para encontrar la pareja perfecta?

La numerología proporciona energía y puede ser utilizada para encontrar a la pareja perfecta; lo único que se necesita es saber el día de nacimiento de la otra persona.

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Al igual que la compatibilidad astrológica, la compatibilidad en la numerología es una herramienta que ayuda a saber las probabilidades de conectarse románticamente con alguien.

¿Cómo conocer tu compatibilidad?

Una manera muy sencilla de usar la numerología para encontrar el amor es calculando el número base. Según la numeróloga profesional Novalee Wilder, esta cifra sale de la suma de los dígitos del día de nacimiento.

También, explicó que los números base son del 1 al 9, por lo que si naciste en esos días del mes, ese es tu número base. Ahora que, si tu fecha de nacimiento es de dos dígitos hay que sumar ambos; por ejemplo los nacidos el día 19 de mes sumarían 1+9=10, luego 1+0=1, de manera que su número base sería el 1.

Número base 1

Se sienten atraídos por otros 1, así como por los 4 y 7. En el amor se sintonizan bien con la energía del 3, 7 y 9, según la experta.

Número base 2

Los números base 2 se llevan bien con los 1,2, 7 y 8; pero si desean tener más probabilidad de éxito en el amor deben buscar parejas con números base 4 y 9.

Número base 3

Quienes posean al 3 como su número base armonizan con los 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9.

Número base 4

Se sienten atraídos por los 1, 3, 6, 7 y 8, pero si quieren una conexión profunda y parejas que realmente puedan entenderlos deben buscar números base 4 y 8.

Número base 5

Los números base 5 pueden tener buen entendimiento en el amor con 1, 3, 5 y 9; sin embargo deben tener cuidado con no acelerar el proceso de enamoramiento.

Número base 6

La compatibilidad en el amor de los números base 6 es con el 1, 3 y 9; con ellos puede ser más fácil expresarse y sentir una conexión romántica más fuerte.

Número base 7

Quienes tengan como número base el 7 son compatibles con el 1, 3, 6 y 9.

Número base 8

Los números base 8 encontrarán en los 1, 3, 5 y 6 su conexión romántica; es decir con personas que les gusta acelerar las cosas.

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Número base 9

Los números base que tienen la energía del 9 encontrarán a su compañero de vida en personas con números 1, 2, 3 y 6.

