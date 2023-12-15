¿Cómo usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi?

Tener acceso a internet se ha vuelto casi una necesidad, ya sea para estar comunicados, elaborar actividades de trabajo o escuela. Incluso, el entretenimiento requiere de una buena conexión. Sin embargo, cuando la señal se vuelve lenta o la cobertura es mínima puede ser un verdadero dolor de cabeza en casas grandes o con routers limitados. Muchos compran un repetidor pero si tu economía no te permite gastar, solucionar este problema es posible si usas tu teléfono como amplificador de Wi-Fi.

Inmersos en una realidad tecnológica, ya es normal renovar los dispositivos celulares, por lo que los anteriores terminan guardados en un cajón por si surge una emergencia. Pero si tu conexión a internet falla mucho y quieres ahorrar un poco, la opción de usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi resulta conveniente. Además, el proceso es muy sencillo.

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Tutorial para usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi

Para usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi y mejorar la señal de internet, no tienes más que buscar una aplicación que tenga la finalidad de transformar tu antiguo dispositivo móvil en un repetidor de señal. Así que, una vez que encuentres la mejor opción para ti, acepta los permisos que te solicita y termina de instalarla.



Ya que la tengas, conecta el viejo celular a tu red de Wi-Fi y activa la función que sirve para usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi en la app que descargaste.

Si quieres revisar su funcionalidad y comprobar que la señal sí se extiende, puedes probar la conexión desde otro dispositivo.

Prácticamente eso es todo, ya puedes usar tu teléfono como amplificador de Wi-Fi aunque es importante que la batería siempre esté en condiciones y se mantenga. Dicho de otro modo, la señal podría perderse luego de un apagón repentino.

Para finalizar, es importante decir que existen varias aplicaciones que te ayudan a transformar tu viejo teléfono en un amplificador de Wi-Fi. De este modo, si la que descargaste desde la tienda virtual de iPhone o Android no te convence, siempre puedes recurrir a una diferente. Pese a que algunas apps requieren de un pago, existen otras gratuitas.

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