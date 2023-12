¿Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp? Este es el truco

A estas alturas de la historia tecnológica, no hay duda del gran éxito y alcance de una plataforma de mensajería como WhatsApp. Sin embargo, sus características pueden variar según el sistema operativo que disponga tu celular. Por ejemplo, es posible ver los mensajes eliminados de WhatsApp en Android.

De este modo, ya podrás enterarte de lo que compartía intencionalmente o no ese contacto que borró sus mensajes en el chat. No obstante, hay que señalar que con la herramienta “Historial de Notificaciones” solo podrás ver los mensajes eliminados de WhatsApp, es decir, el texto y los emojis pero no imágenes o videos. Aparte que funciona una vez que se activa, por lo que si el contenido fue eliminado antes de ello, ya no podrás visualizarlo.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Sea como sea, la intención de esta herramienta para ver los mensajes de WhatsApp en dispositivos Android no deja de ser oportuna y funcional. Especialmente porque no necesitas descargar alguna app de terceros o buscar una plataforma externa que pueda poner en riesgo la seguridad de tu celular.

¿Cuál es el truco para ver los mensajes eliminados de WhatsApp?

En primer lugar, recuerda que necesitas un celular con sistema operativo para que funcione esta herramienta que te permite ver los mensajes eliminados de WhatsApp. Después, activa las Notificaciones de la plataforma de mensajería instantánea en el apartado de Ajustes y sigue estos pasos:



Selecciona las dos opciones o interruptores llamados Notificaciones en alta prioridad. Luego, ve a Configuración, mismo que aparece en la pantalla con un ícono de una rueda dentada o engranaje.

Pulsa en Notificaciones y después en Ajustes avanzados.

Por último, selecciona la opción de Historial de Notificaciones y activa el único interruptor que sale.

¡Y eso es todo! Este truco para ver los mensajes eliminados de WhatsApp funciona de tal modo que cuando recibes mensajes nuevos, te saldrán las notificaciones y se guardarán en el historial de las notificaciones de Android. Por lo que, el contenido de los mensajes de tus contactos se almacenará como fue enviado originalmente, sin importar que fuera modificado o eliminado para todos.

