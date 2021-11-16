Compran la pantalla de sus sueños, se les cae de la moto. (VIDEO)

Por medio de redes sociales se hizo viral un video en el que se pudo observar la desgracia que vivió una pareja que intentaba llevarse una pantalla a su casa en una motocicleta.

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Todo parece indicar que la pareja aprovechó el Buen Fin para poder adquirir una pantalla y poder disfrutarla en familia; sin embargo la emoción acabó muy rápido, pues al salir de la tienda, vivieron una tremenda desgracia.

Fue en redes sociales donde varios usuarios compartieron un video en donde se logró ver a la pareja avanzar en una motocicleta con la gran pantalla que adquirieron.

Todo marchaba bien; el conductor manejaba con normalidad, mientras que su acompañante sostenía el nuevo regalo de la familia.

Sin embargo, la pareja al tratar de salir del estacionamiento, no calculó bien la pantalla y la altura de la salida, por lo que se atoró con una instalación metálica que mide la altura de los autos que pueden ingresar o no al lugar.

Ante este lamentable suceso, la pantalla se estrelló y cayó al suelo, pues estaba sostenida de forma vertical.

Personas a bordo de un vehículo que iba cerca decidieron grabar la curiosa situación sin saber que más tarde el video se convertiría en tendencia de las redes sociales.

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