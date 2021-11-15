Le prende fuego al auto de su novio tras descubrir infidelidad. (FOTOS)

Un hombre argentino pagó muy caras las facturas de su infidelidad, ya que su carro quedó quemado y destrozado por grandes llamas.

Los hechos ocurrieron en la zona sur de Rosario, Argentina después de que una mujer descubrió el engaño de su novio y decidió vengarse con fuego.

Un vecino notó que en la intersección de Oroño y Dr. Rivas había un auto Renault Clio color verde en llamas y que el fuego comenzaba desde la parte baja del vehículo.

El vecino llamó a los bomberos y alertó a los vecinos, pero fue demasiado tarde porque el coche quedó destrozado y sin reparación alguna.

Te puede interesar: Sorprenden a los novios con boda fuera de control. (VIDEO)

El misterioso mensaje en un bote de gasolina

El dueño del automóvil salió de su casa tras escuchar el alboroto de los vecinos, pero se quedó atónito cuando vio su coche incendiarse.

Tras investigar el área del incidente, las autoridades encontraron un bote amarillo con la leyenda “No vas a querer jugar nunca más con ninguna mujer”.

“Te dije que te iba a seguir y te iba a enganchar, sorete”, continuó el mensaje escrito con plumón negro.

El joven de 27 años presentó una denuncia ante las autoridades en la Comisaría 15 del Rosario, Argentina, donde se señala a la ex como la principal sospechosa.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que algunos internautas criticaron a la ex y otros arremetieron contra el joven infiel.

Las fotos del coche incendiado quedaron inmortalizadas en las redes sociales, donde se apreció el vehículo con fuego en la parte inferior.

En otra imagen se puede ver el bote amarillo con gasolina cubierto con una bolsa negra, dejando ver la cruel venganza de la ex.

También te puede interesar: Lo sorprenden acariciando a la amiga de su novia durante partido. (VIDEO)