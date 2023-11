Conoce a las frutas que no le debes quitar la cáscara para comerlas.

Es sabido que el consumo de frutas y verduras es elemental en una dieta saludable. No obstante, si acostumbras a quitarle la cáscara a las frutas, debes saber que esta acción no es la más recomendable. Así que, para no cometer el mismo error, te presentamos las frutas que no le debes quitar la cáscara.

De acuerdo con Amy Lee, quien es la Jefa de Nutrición de Nucific (compañía especialista en nutrición y suplementos), la cáscara de las frutas y verduras contiene una gran cantidad de fibra, antioxidantes y más nutrientes. Por lo tanto, consumir estos alimentos con la cáscara sí que es importante para la salud.

¿Cuáles son las frutas a las que no le debes quitar la cáscara?

En general, son cinco las verduras y frutas que no le debes quitar la cáscara y se trata de las siguientes:



Manzanas: Si bien, el interior de estos frutos también son valiosos porque aportan vitaminas A y C, potasio y calcio al cuerpo. Es una de las frutas que no le debes quitar la cáscara para comerlas; ya que, contiene proteínas, hierro, potasio y más vitaminas como la C y E.

Papas: Como tal, no es fruta pero muchas personas prefieren consumir papas sin la cáscara y de esta forma no se logran aprovechar bien las grandes cantidades de potasio y fibra que contiene. Por lo tanto, es mencionada en esta lista de las verduras y las frutas que no le debes quitar la cáscara.

Kiwis: A pesar del aspecto de su cáscara, los expertos como Cristina Ávalos aseguran que la piel del kiwi puede consumirse y por esta razón se incluye entre las frutas que no le debes quitar la cáscara. De otra forma, te pierdes de su gran cantidad de vitamina E, es decir, un nutriente que actúa como antioxidante y que aporta beneficios en la salud del sistema digestivo y sistema inmunológico.

Berenjena: Otra verdura más en la lista debido a que suele ser preparada sin cáscara en diferentes platillos. Sin embargo, la piel de la berenjena contiene un nutriente llamado nasunina, es decir, una antocianina que protege las células cerebrales y facilita el flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Cítricos: Cuando se trata de consumir cítricos como la naranja, el limón y la toronja lo normal es pelar su cáscara y comer el interior. Sin embargo, se trata de una de las frutas que no le debes quitar la cáscara porque pueden ser utilizados para bebidas como infusiones y para brindarle más sabor a un pan o pastel.

