Coque Muñiz rompe silencio sobre muerte de su hermano Marco Antonio.

Jorge, El Coque Muñiz, rompió el silencio en torno al reciente fallecimiento de su hermano mayor Marco Antonio, quien padeció una enfermedad respiratoria.

¿Qué dijo El Coque?

Durante una charla con los medios, en donde estuvo presente Ventaneando, El Coque reveló que su hermano “tenía un problema de respiración muy fuerte y se empezó a presentar a finales de octubre-noviembre y estuvo en un hospital donde le diagnosticaron que tenía deficiencia respiratoria y tenía que tener un seguimiento por el cigarro”.

Te puede interesar: Alberto Aguilera quiere anular el testamento que dejó Juan Gabriel.

¿Cuándo empeoró la salud de Marco Antonio Muñiz? El cantante señaló que las complicaciones empezaron después del 24 de diciembre e incluso tuvieron que llevar a su hermano a un hospital.

“El 24 de diciembre fue cuando se puso bastante delicado y tuvimos que llevarlo a un hospital, en cuatro o cinco días salió con varios aparatos para que pudiera respirar bien, se complicó y en un momento ya no pudo aguantar este padecimiento y venía un tratamiento muy fuerte, entonces es una pena porque siempre duele ver a un ser querido que se va, pero también duele mucho verlo sufrir”, añadió El Coque Muñiz.

También te puede interesar: Alejandro Basteri despidió entre lágrimas a su amigo, Gerardo Islas.

¿Dónde descansan sus restos?

El también actor aseguró que los restos de su hermano ya se encuentran junto a los de su madre en un nicho ubicado en una iglesia del Pedregal, en la Ciudad de México.

¿Por qué Coque Muñiz le agradeció a la esposa de su padre?

El Coque Muñiz aprovechó los micrófonos para agradecerle a la esposa de su padre, quien estuvo muy cerca de su hermano en los últimos momentos, así como también a todos sus hermanos que vinieron a darle el último adiós a Marco Antonio Muñiz.

Te puede interesar: Tuvimos acceso al relato de hechos de denuncia contra Pablo Montero.

“Yo quisiera agradecer, la esposa de mi papá estuvo presente todo el tiempo con mi hermano, en el momento que se va, en el velorio, en el momento en que vamos a depositar sus cenizas. Vinieron todos mis hermanos, vino mi hermana de Vallarta y mi otro hermano de Guadalajara”, sentenció.

¿Dónde se presentará El Coque Muñiz?

El Coque se presentará el próximo 10 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional.