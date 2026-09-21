Pablo Montero es uno de los nuevos rostros que se integran a La Granja VIP, reality en el que tendrá que dejar por un momento los escenarios y enfrentarse a una dinámica completamente diferente. Sin embargo, su llegada también hizo que muchos recordaran una etapa muy distinta de su carrera: aquella en la que comenzó a destacar como uno de los galanes de la televisión mexicana. Mucho antes de convertirse en el nuevo granjero, el cantante y actor ya llamaba la atención por su apariencia y por el estilo que utilizaba durante sus primeros años frente a las cámaras. Con el paso del tiempo, su imagen ha evolucionado, pero algunas de sus fotografías de juventud permiten ver cómo lucía en aquella época.

Así lucía Pablo Montero cuando era joven

Así se veía Pablo Montero de joven: el galán que está conquistando La Granja VIP|Pinterest

Durante sus primeros años en el medio artístico, Pablo Montero destacó por su característica imagen de galán. El cabello oscuro, su estilo más juvenil y una apariencia que posteriormente se convertiría en una de sus señas personales fueron parte de aquella etapa. Además de su faceta como cantante, Montero comenzó a ganar popularidad como actor y participó en diferentes producciones televisivas, consolidando poco a poco su presencia en el entretenimiento mexicano.

Su imagen también estuvo muy ligada a la música regional mexicana, género en el que construyó buena parte de su trayectoria. Con el paso de los años, el artista experimentó diferentes estilos, aunque mantuvo algunos elementos que sus seguidores identifican fácilmente. Ahora, su incorporación a La Granja VIP representa una nueva etapa en televisión. En el reality tendrá que convivir con otros famosos y participar en las distintas actividades propias de la vida en la granja, alejándose temporalmente de la comodidad de los escenarios.

Así se veía Pablo Montero de joven: el galán que está conquistando La Granja VIP|Pinterest

La llegada de Pablo Montero también permite mirar hacia atrás y recordar al joven que comenzó a conquistar al público décadas atrás. Aunque su estilo y apariencia han cambiado con el tiempo, las imágenes de aquella época muestran al cantante durante una de las primeras etapas de una carrera que posteriormente lo llevaría de la música a la televisión y las telenovelas. Así, antes de verlo enfrentarse a los retos de la granja, sus seguidores pueden descubrir nuevamente cómo lucía uno de los galanes que marcó una etapa de la televisión mexicana.