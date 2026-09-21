Qué hacer con la esquina vacía de la sala: 6 ideas para volverla funcional

Una esquina vacía puede parecer un espacio difícil de aprovechar, pero con los elementos adecuados puede convertirse en una de las zonas más útiles de la sala. En lugar de dejarla como un rincón olvidado, es posible darle una función concreta sin saturar el ambiente. Desde crear un pequeño espacio para leer hasta incorporar almacenamiento o una estación para plantas, existen diferentes alternativas que pueden adaptarse tanto a salas grandes como a espacios reducidos. La clave está en elegir muebles que aprovechen la altura, tengan proporciones adecuadas y no interfieran con la circulación.

Ese rincón de la sala puede convertirse en mucho más que un espacio vacío

Antes de elegir qué colocar, conviene observar cuánto espacio hay disponible y qué necesita la habitación. Así, la esquina puede cumplir una función práctica y, al mismo tiempo, integrarse con el estilo de la decoración.

