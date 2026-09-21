Qué hacer con la esquina vacía de la sala: 6 ideas para volverla funcional
Una esquina olvidada puede convertirse en el nuevo rincón favorito de tu casa
Una esquina vacía puede parecer un espacio difícil de aprovechar, pero con los elementos adecuados puede convertirse en una de las zonas más útiles de la sala. En lugar de dejarla como un rincón olvidado, es posible darle una función concreta sin saturar el ambiente. Desde crear un pequeño espacio para leer hasta incorporar almacenamiento o una estación para plantas, existen diferentes alternativas que pueden adaptarse tanto a salas grandes como a espacios reducidos. La clave está en elegir muebles que aprovechen la altura, tengan proporciones adecuadas y no interfieran con la circulación.
Ese rincón de la sala puede convertirse en mucho más que un espacio vacío
Antes de elegir qué colocar, conviene observar cuánto espacio hay disponible y qué necesita la habitación. Así, la esquina puede cumplir una función práctica y, al mismo tiempo, integrarse con el estilo de la decoración.
- Crea un rincón de lectura. Una butaca o un sillón individual puede transformar una esquina desaprovechada en un espacio destinado a relajarse. Para hacerlo más acogedor, puedes acompañarlo con una lámpara de pie y una mesa auxiliar pequeña donde colocar libros, revistas o una taza. Si el espacio es reducido, lo ideal es elegir muebles de líneas ligeras para evitar que la esquina se vea saturada.
- Aprovecha las paredes con una estantería vertical. Cuando no quieres ocupar demasiado espacio en el suelo, llevar el almacenamiento hacia arriba puede ser una buena alternativa. Una estantería esquinera o varias repisas flotantes permiten colocar libros, fotografías, objetos decorativos o plantas. Además de añadir almacenamiento, este recurso ayuda a darle profundidad a una pared que de otra manera podría quedar completamente desaprovechada.
- Añade un mueble que también sirva para guardar. Un banco con espacio interior, un puf con almacenamiento o un pequeño mueble esquinero pueden cumplir dos funciones al mismo tiempo: decorar y mantener algunos objetos fuera de la vista. Es una opción especialmente práctica para guardar mantas, revistas, juguetes u otros artículos que suelen permanecer en la sala. Así, la esquina adquiere una función sin necesidad de incorporar demasiados muebles.
- Convierte la esquina en una estación verde. Una planta de interior de buen tamaño puede ser suficiente para darle protagonismo a un rincón vacío. Puedes colocarla directamente en una maceta decorativa alta o combinar diferentes plantas de tamaños y alturas distintas. De acuerdo con The Happening, esta alternativa funciona especialmente bien cuando no necesitas almacenamiento adicional y buscas darle un toque más natural a la sala sin llenar las paredes de adornos.
- Instala un escritorio o una mini consola. Si necesitas una pequeña zona para trabajar, estudiar o colocar objetos cotidianos, una consola estrecha puede aprovechar una esquina sin convertirla en una oficina completa. También puedes optar por un escritorio flotante de esquina acompañado de una silla ligera. Al ocupar menos superficie, esta alternativa resulta útil para salas donde cada centímetro cuenta.
- Ilumina el espacio con una lámpara de arco. Una lámpara de pie con brazo curvo puede convertir una esquina vacía en un elemento decorativo por sí mismo. Su estructura permite que la luz se proyecte hacia el centro de la sala sin necesidad de colocar una lámpara directamente sobre la mesa. Además de iluminar, este tipo de pieza aporta altura y puede crear un punto focal interesante, especialmente si se combina con un sillón, una mesa auxiliar o una planta.